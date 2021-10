Algérie: Ouargla - Plantation de 30.000 arbustes d'ici à fin mars prochain

Ouargla — Quelque 30.000 arbustes seront plantés en milieu urbain dans la wilaya Ouargla d'ici à la fin mars 2022, a annoncé lundi le Conservateur local des forêts.

Lancée par les autorités de la wilaya, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre (25 octobre), la première phase de la campagne a donné lieu à la plantation de prés de 300 arbustes de différentes espèces adaptées aux caractéristiques climatiques des régions sahariennes, au niveau du pôle urbain 27 février 1962 (périphérie d'Ouargla), a indiqué à l'APS le Conservateur des forêts, Djamel Gassas.

Elle s'est déroulée en présence de plusieurs bénévoles, dont des éléments de la Conservation des forêts, des Douanes algériennes, des Scouts musulmans algériens, en plus de membres d'associations activant dans la préservation de l'environnement, a-t-il ajouté.

Le programme en question s'effectuera à travers une série de campagnes de volontariat périodiques de plantation et de sensibilisation organisées, en collaboration avec des secteur de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et les sports, ainsi que des associations et clubs verts, dans des quartiers résidentiels et autres espaces et lieux publics.

L'objectif est de promouvoir le sens de la préservation de l'environnement chez les différentes franges de la société, a-t-il souligné.

S'agissant du programme de développement rural, la Conservation locale des forêts prévoit, la plantation de 39.000 arbustes forestiers devant servir de brise-vents freinant le mouvement des sables, en plus de 50.000 arbustes sur une superficie totale de 50 hectares, notamment au niveau des bandes vertes dans les wilayas d'Ouargla et Touggourt, a-t-il encore fait savoir.

La célébration de la Journée nationale de l'arbre a été marquée également par la signature de deux conventions de partenariat entre la Conservation des forêts, d'une part, et la Mouhafadha de la wilaya d'Ouargla des Scouts musulmans algériens et une association culturelle "Ibtissama du théâtre des enfants", d'autre part.

Le but étant de développer l'esprit civique et ancrer une culture environnementale en milieu des jeunes et des enfants, selon les organisateurs.