Mozambique: La mission militaire de formation de l'UE au Mozambique bientôt opérationnelle

communiqué de presse

Bruxelles — -- Le Conseil a adopté ce jour une décision lançant la mission de formation militaire de l'UE au Mozambique (EUTM Mozambique). La mission soutiendra une réaction plus efficace et efficiente des forces armées mozambicaines à la crise dans le Cabo Delgado, grâce à des actions de formation et de renforcement des capacités.

L'EUTM MOZ deviendra opérationnelle dès que le transfert en cours du projet de formation mené par les forces armées portugaises sera achevé, et elle devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle d'ici la mi-décembre2021. Elle comptera environ 140 militaires répartis entre deux centres de formation, l'un pour la formation des commandos et l'autre pour les fusiliers marins.

Les coûts communs de l'EUTM Mozambique, qui doivent être couverts par la facilité européenne pour la paix, ont été évalués à 15,16 millions d'euros pour une période de deux ans. En outre, le Conseil a approuvé, le 30 juillet, une mesure d'assistance d'urgence au titre de la facilité européenne pour la paix d'un montant total de 4 millions d'euros destinée à compléter la formation des unités militaires par la fourniture de matériel individuel et collectif non létal.

Le mandat de la mission devrait s'étendre sur une durée de deux ans. Au cours de cette période, son objectif stratégique consiste à soutenir le renforcement des capacités des unités des forces armées mozambicaines appelées à faire partie d'une future force de réaction rapide. En particulier, la mission dispensera une formation militaire comprenant une préparation opérationnelle, une formation spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi qu'une formation et une instruction sur la protection des civils - en particulier la protection des femmes et des filles dans les conflits - et sur le respect du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme. La mission dispose d'un mandat non exécutif et ne procèdera pas à des opérations militaires.

Elle est ouverte à la participation d'États tiers.

Le commandant de la mission est le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC), le vice-amiral Hervé Bléjean, tandis que le général de brigade Nuno Lemos Pires dirige la mission sur le terrain en tant que commandant de force de la mission de l'Union. La MPCC est l'état-major de la mission et est chargée d'assurer la planification et la conduite opérationnelles de l'EUTM Mozambique.

Le 12 juillet 2021, le Conseil a adopté une décision mettant en place l'EUTM Mozambique. Cette décision constituait la réponse de l'UE à la demande des autorités mozambicaines pour que soit renforcé le rôle de l'UE dans les domaines de la paix et de la sécurité. Dans sa lettre datée du 3 juin 2021, le président du Mozambique, Filipe Nyusi, a salué le déploiement dans le pays d'une mission militaire de formation à mandat non exécutif de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

L'EUTM Mozambique contribuera à l'approche intégrée de l'UE dans le Cabo Delgado, en combinaison avec des actions de consolidation de la paix, de prévention des conflits et de soutien au dialogue, une aide humanitaire et la coopération au développement, ainsi que la promotion du programme concernant les femmes, la paix et la sécurité.

Copyright Union européenne, 1995-2021

SOURCE Conseil européen