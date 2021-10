Cote d'Ivoire: Promotion des modèles économiques - Le 1er ministre lance les travaux du Centre d'études prospectives

Prenant part à la cérémonie inaugurale du Centre d'études prospectives (CEP), le lundi 25 octobre à Abidjan, le Premier Ministre, Patrick Achi, a indiqué que ce think tank saura être un vecteur indispensable pour promouvoir les modèles économiques et accélérer le développement.

« Le Centre d'Études Prospectives est très important pour éclairer les décideurs politiques que nous sommes. Je crois à la vertu de l'étude prospective pour conduire et accélérer le développement. Je suis convaincu que le Centre d'Études Prospectives saura être un vecteur indispensable pour promouvoir les modèles économiques qui fonctionnent et identifier ce qu'il est convenu d'appeler les "best practices" », a relevé Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, une initiative telle que le CEP est à saluer. Il permettra d'adresser des thématiques aussi variées que la transformation structurelle des économies africaines à travers l'industrialisation, la promotion de l'emploi décent, notamment pour les jeunes et les femmes, les relations internationales, la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance.

Ce projet, a expliqué le Chef du Gouvernement, vient répondre aux besoins impérieux sur notre continent peu pourvu de cet outil si important de réflexion stratégique, au regard des multiples défis qui sont les nôtres.

Il a invité les différents bailleurs de fonds ainsi que le secteur privé à soutenir sans réserve ce type d'initiatives.

Le thème central des travaux ouverts ce lundi est : « La Zone de Libre Échange Continentale Africaine : un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique ». Il s'inscrit dans les nombreux défis qui restent à relever à l'échelle du Continent, notamment dans le secteur de l'agriculture, ainsi que des ressources animales et halieutiques.

Le Centre d'Etudes Prospectives en abrégé « CEP » est un think tank dédié à la promotion des politiques de développement.

Les domaines d'intervention du Centre sont divers et couvrent l'ensemble des politiques économiques et sociales, notamment la transformation structurelle et l'industrialisation, les relations internationales, la paix et la cohésion sociale, la bonne gouvernance, l'accès aux services sociaux de base et la promotion de l'emploi décent, surtout pour les jeunes et les femmes.