Cote d'Ivoire: Fonctionnement des Districts autonomes - Le Premier ministre prend toutes les préoccupations des ministres-gouverneurs en compte

Comme prévu le 24 juin dernier par le Premier ministre, les consultations pour un meilleur fonctionnement des Districts autonomes se poursuivent. Hier, Patrick Achi a eu une séance de travail avec les quatorze ministres-gouverneurs à l'Auditorium de la Primature pour peaufiner leur fonctionnement. En présence de plusieurs ministres dont le général Vagondo Diomandé de l'Intérieur et de la Sécurité, ils ont fait le tour de toutes les questions dans ce sens.

Après quelques heures d'échanges, le ministre-gouverneur d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, qui se prononçait au nom de ses pairs, a traduit toute sa reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara qui, par le Premier ministre, a pris en compte toutes les préoccupations émises pour leur fonctionnement. « Nous saluons le Président de la République et le Premier ministre pour cette séance de travail approfondie sur les sujets qui peuvent contribuer raisonnablement à donner une force de travail et tous les instruments aux ministres-gouverneurs pour être coopératifs sur le terrain », précise-t-il. Avant d'indiquer qu'après avoir épluché tous les sujets, « nous partons très satisfaits. Et chacun de nous va donner le maximum qu'il peut sur le terrain pour que très bientôt les résultats soient visibles, parce que les ministres-gouverneurs sont déjà sur le terrain. Certains pour se présenter et définir leur programme d'action ; d'autres pour renforcer le dispositif déjà initié et aussi pour prendre connaissance des réalités sur le terrain de manière à ce que les actions qui seront conduites répondent aux aspirations des populations ».

Revenant sur les différents points au centre des préoccupations de ces entités, le général Vagondo Diomandé a fait savoir qu'ils tournaient autour de 17 points. Notamment, leurs conditions de travail, le fonctionnement des Districts autonomes et surtout leurs relations avec les structures déconcentrées et décentralisées.

Selon le ministre, ces différentes préoccupations, une fois passées en revue et approfondies, permettront à ces personnalités d'accomplir leur mission dans d'excellentes conditions. Concernant son département ministériel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a assuré les ministres-gouverneurs que des dispositions ont été prises par ses services pour affecter à ces entités territoriales les directeurs généraux d'administration ainsi que des directeurs techniques. Ce, afin de mettre en place le service minimum de l'administration indispensable à leur fonctionnement. « Quant aux autres préoccupations, j'assure de la disponibilité des ministres à prendre les mesures qui conviennent au regard de leurs attributions pour mener à bien les activités des ministres-gouverneurs et leur permettre de réussir leur mission.