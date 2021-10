Cote d'Ivoire: Ligue des champions CAF - Asec Mimosas, que de regrets !

L'Asec Mimosas ne disputera pas la phase de poules de Ligue des champions. La bande à Chevalier, vainqueur à l'aller (3-1), n'a pas tenu le coup. Visiblement dépassés par la détermination de l'adversaire, les Mimos ont très vite rendu les armes au match retour, à Alger (0-2). Et le petit but inscrit au stade Champroux a pesé de tout son poids pour éliminer le club ivoirien.

Dès la deuxième minute de jeu, l'Asec a concédé le premier but de la partie. Le but signé du défenseur de 27 ans, Chouaib Keddad (1-0), a entamé le moral des Mimos qui ne se sont pas retrouvés jusqu'au coup de sifflet final. Le second but des Algériens, intervenu juste après le début de la seconde mi-temps, n'a pas arrangé les choses. Une œuvre de Khaled Bousseliou, jeune attaquant du club (24 ans).

Les champions de Côte d'Ivoire ont vu rouge, alors qu'ils avaient tout ce qu'il faut pour revenir avec un résultat positif. Un match nul ou même une défaite avec un but marqué les propulsait en phase de groupes. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Jaune et noir ? Julien Chevalier avait pourtant vite perçu le danger. C'est pourquoi il n'a pas attendu la veille du match pour se rendre à Alger. Les Mimos ont eu une semaine pour s'acclimater et se mettre dans le bain, mais cela n'a pas suffi.

Cueillis à froid, les Ivoiriens ont été incapables d'inquiéter les Algériens qui, après avoir fait l'essentiel, s'étaient recroquevillés pour mieux défendre leurs acquis. Par une bonne circulation de balle, ils ont empêché l'Asec de porter le danger devant leur cage.

Le Chabab de Belouizdad a mérité sa qualification. Tant pis pour les Jaune et noir d'Abidjan qui avaient eu la possibilité de faire le break à Abidjan. Le champion ivoirien sera reversé dans le groupe de la Coupe de la Confédération.