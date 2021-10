Cote d'Ivoire: Musique - Macy débarque au Masa avec "Gloire"

L'artiste chanteuse Macy, affectueusement appelé la princesse du Moronou, après plus de 15 ans de carrière, veut aujourd'hui exporter son art. Pour réaliser cette ambition, l'artiste pense que sa sélection pour le Masa 2022 qui se tiendra du 05 au 12 mars, après plusieurs tentatives ratées, est une belle opportunité pour montrer toutes les dimensions de son art. « Avec cette participation au Masa et la sortie prochaine de mon nouvel album, je veux me donner les moyens d'aborder une carrière internationale qui me permettra de promouvoir l'Ahossi, un rythme musical du Moronou », a confié l'artiste qui a annoncé le 22 octobre, à l'hôtel Astoria Palace de Yopougon, sa participation au Marché des arts et du spectacle d'Abidjan (Masa) 2022 et la sortie de son album de 10 titres intitulé "Gloire" qui sera sur le marché en fin d'année.

Dans ce 4e album, Macy dit garder son originalité et son style musical fortement inspiré de l'Ahossi, la musique traditionnelle de chez elle, qu'elle mue dans un cocktail de modernité qui vacille entre le zouk, le high life, l'afro-pop, etc. Sa thématique, affirme-t-elle, s'appuie sur l'amour, la réconciliation, les expériences de la vie.

Cette double cérémonie a été une occasion pour Marceline Kouadio Akoua alias Macy de parler de sa carrière musicale. Elle dit être influencée et marquée depuis son jeune âge par ses parents membres d'un orchestre dénommé "Ahossi de Kandandi". « Je ne suis pas satisfaite de mon bilan artistique. Je pense que j'ai des potentialités que je n'ai pas exploité au mieux ; aujourd'hui je me suis entourée d'un staff de professionnels pour me donner les moyens de mieux promouvoir mon art », a-t-elle confessé.

C'est en 2006, en mettant sur le marché discographique son premier album baptisé « Ekoulé », que Macy se fait découvrir par les mélomanes. Un album de belle facture qui a fait tabac. Son deuxième album, « Wa na M'ba », sorti en 2010, confirme tout le bien que les mélomanes pensent de l'artiste qui se fait désormais appeler « La princesse du Moronou ». Huit ans plus tard, elle met à la disposition des mélomanes ivoiriens son 3e album intitulé « N'zassa ».

Aujourd'hui avec "Gloire", son 4e album et cette participation au Masa 2022, Macy rêve grand pour sa carrière.