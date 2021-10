Madagascar: Le pouvoir obligé de trouver des solutions

Les conflits qui ont émaillé la vie sociale la semaine dernière ont cessé.

Le pouvoir a fait preuve de célérité en établissant le dialogue avec les membres des secteurs en grève. Ces derniers ont obtenu satisfaction et les mouvements ont cessé. Les agents des douanes ont repris le travail. L'université d'Antananarivo a rouvert ses portes. Maintenant ce sont les difficultés de la vie quotidienne auxquelles est confrontée l'ensemble de la population que les dirigeants doivent résoudre. La hausse du coût de la vie ou les problèmes de la Jirama constituent non pas une épine mais une véritable écharde qu'il faut impérativement enlever. La grogne qui est en train de s'installer doit être dissipée pour que l'atmosphère sociopolitique redevienne plus sereine.

Le pouvoir obligé de trouver des solutions

Les revendications exprimées la semaine dernière étaient virulentes et on ne pouvait pas douter de la détermination de ceux qui ont mené les mouvements de grève. Le pouvoir a donc parfaitement compris le danger. Un dialogue a été établi et, apparemment, les contestataires ont eu gain de cause. On ne connaît pas les termes de l'accord conclu. On imagine que la ministre des Finances a dû lâcher beaucoup de lest. On a compris que le pouvoir ne pouvait pas prendre le risque de voir une crise se développer. Néanmoins, c'est le contexte général qui peut engendrer des problèmes. La population vit très mal la hausse du coût de la vie actuelle. Les promesses d'une baisse du prix des PPN est restée lettre morte. On attend encore l'arrivée des douze bateaux avec des cargaisons de riz qui seront vendues à des prix modérés.

La nomination d'un nouveau ministre de l'Energie et l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la Jirama ont suscité beaucoup d'espoir. Mais ils n'ont pas pu faire de miracles en si peu de temps. Les consommateurs ont dû endurer une journée de délestage et de pénurie d'eau le week-end dernier. Les excuses présentées n'ont pas réussi à désarmer une colère bien réelle. Voilà où on en est aujourd'hui. Le pouvoir doit à présent tout faire pour trouver des solutions sérieuses pouvant mettre fin à cette incertitude dans laquelle la population se trouve.