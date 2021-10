Madagascar: Palais de Mahazoarivo - Une délégation de la FAO chez le Premier ministre

La situation alimentaire dans le Sud était au centre de l'entretien entre le PM et la FAO.

L'insécurité alimentaire tout particulièrement dans le Sud de Madagascar se trouvait hier à Mahazoarivo, au centre de l'entretien entre le Premier ministre Christian Ntsay et la délégation de la FAO conduite par le directeur des urgences, Rein Paulsen. Les deux parties ont souligné la nécessité de prévoir à l'avance les voies et moyens pour faire face à la situation avec comme objectif, l'autosuffisance alimentaire notamment pour les ménages les plus vulnérables dans le Sud de la Grande île.

Coopération. Il a été rappelé pour l'occasion que la coopération entre l'Etat malgache et la FAO remonte à longtemps. Aujourd'hui, on attend l'accord du gouvernement malgache par rapport aux projets de coopération avec l'Agence spécialisée des Nations Unies chargée de l'Alimentation et de l'Agriculture. Le PM Christian Ntsay a apprécié à leur juste valeur les échanges entre les deux parties et fait part de la volonté de l'Etat malagasy de raffermir la coopération avec la FAO.