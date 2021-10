Madagascar: Ccesca - « Throne of praise » signe sa seconde édition

« Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles.

Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée ». Tel est le fil rouge du prochain concert du groupe Halleluia International Music « Him » au Ccesca Antanimena le 30 octobre 2021. « Throne of praise » signe sa deuxième édition.

À l'affiche également, Rija Rakoto et Vero Ranaivoson. D'après la chanteuse, « l'idée est de rassembler les grands passionnés de louange et d'adoration dans un même lieu. Le but est de louer Dieu d'un même chœur, faire un sacrifice de louange et rendre gloire au Seigneur ». Pour ce faire, le répertoire se fera avec les compositions de Vero Ranaivoson, les « praise and worship » traduits en malgache par Rija Rakoto et aussi les morceaux de gospel interprétés par Him.

Dirigée par Nate Rand, la formation est surtout connue pour les interprétations de compositeurs comme Kirk Franklin. Le public cible ? Les jeunes, qu'ils invitent à expérimenter la présence de Dieu à travers la louange et l'adoration. Ce sera également l'occasion de (re)découvrir le meilleur de la playlist évangélique mondiale du moment, mais aussi les nouveaux titres comme « Mino izany izahay », « Handroso lalina » ou encore « Mendrika Ianao ».