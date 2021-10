Madagascar: Finances publiques - La transparence budgétaire est de mise

Les participants à la séance d'informations sur le processus budgétaire.

La transparence budgétaire se concrétise. Le ministère de l'Economie et des Finances a organisé, le 21 octobre dernier à l'immeuble Plan Anosy, une séance d'échanges et de partage sur la transparence du budget de l'Etat au niveau des collectivités territoriales et des élus et d'autres partenaires.

Organisée par le Service régional du budget (SRB) Analamanga, cette réunion a vu la participation des maires, des députés, des sénateurs, de la société civile, des étudiants issus de l'université, et ses responsables. Des représentants de la région Analamanga ont également répondu présent.

Redevabilité

Une occasion pour le Directeur du budget de rappeler que des conférences budgétaires se tiennent chaque année dans l'optique d'accroître la transparence dans sa gestion mais également pour instaurer un principe de redevabilité envers les contribuables. Le Directeur général des Finances et des Affaires générales (DGFAG), a quant à lui, précisé qu'informer sur les dépenses publiques est l'un des devoirs du ministère de l'Economie et des Finances. Avant d'ajouter que malgré les efforts déployés depuis quelques années, nombreux sont les districts et communes qui n'ont pas encore pu assister à ces séances d'informations, en raison de la difficulté de se déplacer provoquée par le mauvais état des routes.

Ajustements

La séance a été notamment axée sur le processus d'élaboration de la loi de finances, plus particulièrement sur les ajustements opérés sur le budget 2021, pour parer aux conséquences néfastes de la deuxième vague de Covid-19 et du "kere" dans le Sud et qui a nécessité une hausse de 30,6% du budget alloué au volet social. Il a été par ailleurs noté au cours de cette séance que depuis 2020, les partenaires techniques et financiers ont proposé la production d'un rapport sur le budget utilisé. De même, l'implication de la population dans ce processus est une condition sine qua none avant que le projet de loi de finances ne soit présenté au parlement. Est également requise la bonne gestion qui sera quantifiée par des objectifs à atteindre. A noter que les participants à cette réunion ont reçu l'ouvrage " Budget des Citoyens " contenant le budget de base 2022 et la loi de finances rectificative 2021. Il s'agit d'un résumé simplifié des documents budgétaires.