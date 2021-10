Madagascar: Iavoloha - Visite d'adieu de la Représentante résidente de l'OMS

Après six années de mission dans la Grande île, la Représentante résidente de l'Organisation Mondiale de la Santé, Charlotte Faty Ndiaye quittera le pays incessamment.

Hier, ce haut responsable de l'OMS a effectué une visite d'adieu auprès du président Andry Rajoelina, lors d'une rencontre qui s'est tenue au Palais d'Iavoloha. Une occasion pour le chef de l'Etat de remercier la Représentante résidente de l'OMS pour son engagement et son implication personnelle dans les actions pour le développement du domaine de la santé à Madagascar. Sa mission a surtout été marquée par la gestion de la pandémie de Covid-19. Charlotte Faty Ndiaye a joué un rôle crucial dans ce combat, particulièrement pour avoir permis à Madagascar de figurer parmi les pays bénéficiaires des vaccins anti-Covid dans le cadre de l'initiative COVAX.

Elle a également soutenu le gouvernement malgache dans la mise en œuvre de la réforme du secteur santé, notamment par le lancement des grands projets sanitaires, en l'occurrence l'instauration de l'usine Pharmalagasy, la couverture santé universelle et dernièrement la concrétisation du fonds d'urgence sanitaire. De par cet engagement et en guise de reconnaissance à son implication personnelle dans l'amélioration du système de santé à Madagascar, le gouvernement malgache a décidé d'élever Charlotte Faty Ndiaye au grade de Chevalier de l'Ordre National Malagasy. Le président Andry Rajoelina a aussi souligné le soutien déterminant et important de l'OMS dans la lutte contre la malnutrition dans le Sud et dans la mise en œuvre du Plan Émergence du Sud.

À son tour, l'Organisation Mondiale de la Santé salue la place accordée par le gouvernement malgache à la Santé dans le programme Madagascar émergent, notamment la mise en place de la couverture Sanitaire Universelle (CSU), la préparation et la réponse aux urgences et la lutte contre les conséquences des changements climatiques. L'OMS réaffirme son soutien à cette vision du président Andry Rajoelina et compte l'accompagner aux côtés des autres partenaires dans la matérialisation de cette vision.

Coopération. Après la Représentante résidente de l'OMS, ce fut au tour de l'ambassadeur de l'Algérie, Bafdal Mokaddem d'effectuer une visite d'adieu au président Andry Rajoelina. SEM. Bafdal Mokaddem va aussi quitter Madagascar. À l'occasion, le chef de l'Etat a évoqué l'importance du renforcement de la coopération commerciale entre les deux pays. Il souhaite aussi une coopération dans l'acquisition des compétences technologiques et dans le secteur des infrastructures, la pêche et les hydrocarbures. » Je laisse derrière moi un nouveau Madagascar plein de promesses, de volonté et d'abnégation grâce aux actions du chef de l'État et du gouvernement qui travaillent pour le bien-être et le développement de la nation « , a déclaré l'ambassadeur de l'Algérie, Bafdal Mokaddem qui se dit également optimiste pour l'avenir de Madagascar grâce aux nombreux projets de développement mis en place dans l'ensemble du territoire malgache.