Madagascar: Paralympiques / Sommet national - Les titres départagés

Une belle bagarre à Fianarantsoa à l'occasion du sommet national des sports paralympiques.

Le championnat national des sports paralympiques a connu son dénouement ce week-end dans la ligue Haute Matsiatra. Deux disciplines, à savoir le basket-ball sur fauteuil et la pétanque, ont été disputées avec la participation des 11 ligues régionales. En basket-ball, l'équipe de Fanantenana Atsimo-Andrefana a été sacrée championne en s'imposant face à l'équipe hôte de la compétition sur le score de 51 à 21.

Le Cosahp d'Analamanga a été battu par l'équipe de Haute Matsiatra en demi-finale et termine à la troisième place. Chez les dames, l'équipe de Haute Matsiatra est allée sur la plus haute marche du podium en écrasant celle représentante de la ligue Atsinanana. En pétanque pour les déficients physiques, la ligue Vakinankaratra a réalisé un beau doublé et reste sur le trône.

L'équipe de Lova a renoué avec le titre en laminant Lydia et son partenaire en doublette dames. Chez les hommes, la formation de Vakinankaratra a renversé celle d'Ambositra en finale. Ce sommet national a été clôturé par une Assemblée générale élective hier. Quatre candidats en l'occurrence Olivier Razafimahandry, Témis Andriamahavonjy, Monja Dinard et Morel Mahasolo étaient dans la course à la présidence.

Ce dernier a été élu nouveau président du Madagascar Paralympic Commitee. En effet, Morel Mahasolo a obtenu huit voix contre trois pour Témis Andriamahavonjy et zéro pour le président sortant Monja Dinard.