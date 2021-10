Madagascar: Agents des dépenses publiques et des affaires générales - Eric Fortuné Haingomiramanana élu président du syndicat

Eric Fortuné Haingomiramanana, président du syndicat des agents des dépenses publiques et des affaires générales.

Plaider pour l'égalité de traitement des agents du ministère de l'Économie et des Finances, notamment en matière de standards d'offres de services et de soins de santé, c'est là une des priorités qu'entend relever le nouveau bureau du syndicat des agents des dépenses publiques et des affaires générales auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Un nouveau bureau, dirigé par Eric Fortuné Haingomiramanana, qui a pris ses fonctions à la suite d'une assemblée générale organisée le 22 octobre dernier.

Interrogé sur les raisons qui les ont poussés à faire de l'égalité de traitement des agents de ce ministère une lutte, Eric Fortuné Haingomiramanana nous confie « Vous savez, beaucoup d'agents des régions du pays doivent venir à Antananarivo pour jouir des soins et services de santé répondant aussi bien aux besoins de leur état de santé qu'aux normes. Et pour ceux qui vivent dans les régions lointaines, comme Anosy et Androy par exemple, c'est toute une série de difficultés, outre leur état de santé, que de venir ici à Antananarivo. Nous pensons qu'il est tout à fait légitime pour tous les agents du ministère, où qu'ils soient, de bénéficier de ce même standard d'offres et de services de santé ».

Toujours dans cet esprit d'égalité de traitement, le syndicat plaide également pour la promotion d'un recrutement au niveau des régions. « Les postes sont dans la majeure partie des cas attribués à des gens qui habitent la Capitale. Cela pose problème au niveau de la gestion des ressources humaines parce que ces gens recrutés désertent, au bout de quelques mois ou de quelques années, leurs régions d'affectation pour revenir à Antananarivo. C'est pour cela, et vous l'avez sûrement remarqué, que nos bureaux sont bondés de personnel ».