Madagascar: Atsimo Andrefana / Droit de l'homme - Célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

Chaque année, le 17 octobre est célébré un peu partout dans le monde, en souvenir de l'année 1987, quand Joseph Wresinski a lancé son appel pour sensibiliser le monde, de voir de près, le sérieux problème de la pauvreté.

La pauvreté est le quotidien de 72% de la population malgache, c'est le message que l'association ATD Quart Monde a voulu faire passer auprès de la population tuléaroise, le dimanche 17 octobre. Deux personnes sur trois sont pauvres à Madagascar, ce qui fragilise énormément l'équilibre économique et politique. Sont désignés comme sources et vecteurs de pauvreté, les gouvernements qui se sont succédé qui n'ont pas su solutionner le chômage, le manque d'eau et l'insécurité entre autres. Plusieurs secteurs sont pointés du doigt.

La justice, en l'occurrence, applique deux poids, deux mesures. La lutte contre la corruption qui traîne les affaires sans les traiter en temps utile (manque de personnel, rétorquent-ils). L'assistance a remarqué qu'il y a des fonctionnaires de l'État qui ne font pas leur travail correctement, ils n'ont aucune conscience professionnelle. Il leur faut... un peu de sous pour effectuer leur travail (la délivrance d'un acte de naissance, un bulletin n°3, un acte judiciaire). Tout se monnaie de nos jours. Les valeurs humaines traditionnelles disparaissent peu à peu. On ne les rencontre que dans les campagnes profondes et lointaines. Mais, c'est toujours l'Homme qui est la source du malheur et de tant de misère. Et la solution ne pourrait venir que de l'Homme, lui-même.

C'est l'existence, aussi, de l'association ATD Quart Monde, présidé par Saribikany, membre de la plateforme régionale de la société civile de la région Atsimo Andrefana. Il fait appel à la participation citoyenne et à la bonne volonté de tout un chacun. Le groupe se forme et s'étoffe chaque jour avec la présence rassurante du Dr. Dimby Vaovolo, ancien maire de Tuléar, professeur à l'Université de Maninday, ainsi que Soeur. Victoire, ancienne directrice du Collège Nazareth, Tsianaloke.