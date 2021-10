Cote d'Ivoire: Taekwondo/Passage de grades international d'Abidjan - De grands maîtres africains en attraction devant le Kukkiwon !

Plusieurs grands maîtres de taekwondo du continent africain sont Abidjan. Ils y sont en vue de passage de grades international supervisé par l'académie mondiale de la fédération internationale de taekwondo dénommée Kukkiwon (du 25 au 29 octobre).

Ils assisteront également à la cérémonie d'inauguration du temple du Taekwondo ivoirien, le centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara, ce jeudi.

Un groupe d'experts coiffés par le grand Me Kim Young Tae, le Coréen qui a introduit ce sport en Côte d'Ivoire, en 1968.

Parmi les candidats à ce passage de grades mémorable, on note de nombreux grands maîtres de la discipline venus de toutes les contrées du continent. Côté ivoirien, avec beaucoup de curiosités, on constate plusieurs personnalités de renoms sur le tapis, pour un sport mal étiqueté, il n'y a pas longtemps...

En effet, Koné Souleymane Roël, le grand maître, ingénieur des ponts et chaussées et homme politique, y figure parmi les candidats. A 70 ans, médaillé d'Or africain en 1979, capitaine de l'équipe nationale, député et président du Conseil général du Kabadougou, Il est ceinture noire 6e Dan et il aspire au grade de ceinture noire 7e Dan.

Également, il y maître Bamba Cheick Daniel, père de l'Auc taekwondo, ancien ministre de l'Administration du territoire, Préfet hors grades et actuel directeur général de l'Agence foncière rurale (Afor). Bien qu'occupé à recevoir les délégations et à prendre des rendez-vous auprès autorités du pays, Me Bamba Cheick Daniel trouve le temps de mouiller le dobok sur le tapis. Ceinture noire 6e Dan, il vise lui aussi le grade de ceinture noire 7e Dan.

Les personnalités « gradées » de taekwondo sur le tapis sont légions. Jean-Marc Yacé, le maire de la commune de Cocody en fait partie. Patron d'une société maritime, Consul honoraire des États-Unis du Mexique en Côte d'Ivoire et Chevalier de l'Ordre de Malte, il est ceinture noire 5e Dan et convoite la ceinture noire 6e Dan.

Tous, sans exception, subissent les durs entraînements des experts du Kukkiwon depuis dimanche au Palais des sports. Le grand examen en question a lieu du 25 au 29 octobre. Ce sont près de 300 candidats venus de toutes les régions du continent qui sont venus passer cet examen indispensable dans l'évolution du Taekwondo-in.