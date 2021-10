Afrique: Poursuites des crimes internationaux - Des acteurs saluent les progrès réalisés en Afrique de l'Ouest

Les Fondations Konrad Adenauer et Wayamo organisent, depuis hier, à Dakar, une conférence internationale sur « Justice pour les crimes internationaux : enjeux et stratégies en Afrique de l'Ouest et ailleurs ». Cette rencontre de deux jours permettra aux différents acteurs d'évaluer les efforts en matière de justice contre les crimes internationaux et se projeter sur le futur de la justice internationale dans cette partie du continent africain.

Dakar abrite, depuis hier, une conférence internationale sur le thème : « Justice pour les crimes internationaux : enjeux et stratégies en Afrique de l'Ouest ». Au moment où se tient cette rencontre, en présence de l'ancienne Procureure de la Cour pénale internationale (Cpi), Fatou Bensouda, et du Secrétaire général adjoint des Nations unies, Serge Brammertz, se déroule au Burkina Faso le procès contre les présumés assassins de l'ancien Président Thomas Sankara, 34 ans après les faits. La preuve, selon Serge Brammertz, que « le facteur temps » joue aussi un rôle très important en matière de crime international.

Dans d'autres pays de la sous-région, des enquêtes sont en cours sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est le cas au Mali ou en Côte d'Ivoire où des enquêtes sur des crimes sont en cours. En Gambie, une Commission vérité, réconciliation et réparation a été mise en place pour enquêter sur les crimes et violations graves commis entre 1994 et 2017 sous le régime du Président Yahya Jammeh. Ce qui fait dire à Bettina Ambach, Directrice de la Fondation Wayamo, que « les efforts pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux ont progressé ces dernières années » en Afrique de l'Ouest.

« Malgré les efforts notés », ajoute le Secrétaire général du ministère de la Justice, Aïssé Gassama Tall, des défis restent encore à relever. Cependant, poursuit-il, la « situation préliminaire » en Guinée, avec le dernier coup d'État qui a emporté le régime d'Alpha Condé, reste une préoccupation à ne pas négliger. « La lutte contre l'impunité passe inévitablement par le renforcement des institutions judiciaires nationales pour que celles-ci puissent connaître les crimes internationaux, d'autant plus que la compétence de la Cpi dépend essentiellement d'un principe sacro-saint : le principe de subsidiarité et de complémentarité. Elle ne peut enquêter et poursuivre que lorsque le manque de volonté ou l'incapacité d'un État est manifeste », explique le Secrétaire général venu représenter le Ministre de la Justice. Pour Bettina Ambach, des « inquiétudes » demeurent malgré les nombreux efforts réalisés en matière d'enquête sur les crimes internationaux. En Côte d'Ivoire, en dépit de l'enquête sur les crimes contre l'humanité commis lors des élections ayant conduit à l'arrestation de Laurent Gbagbo, la Directrice de la Fondation Wayamo indique que « les poursuites judiciaires contre un seul camp » restent une préoccupation.

En Gambie, la coalition annoncée entre le Président Adama Barrow et le parti de son prédécesseur Yahya Jammeh fait peur. Pour certains militants des droits humains, cette coalition constitue une menace sur la suite à donner au rapport de la Commission vérité, réconciliation et réparation, qui a presque bouclé son travail d'enquête sur les crimes dont on accuse l'ancien président gambien. Cependant, les autorités judiciaires de ces différents pays sont appelées à agir. L'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Sönke Siemon, rappelle, par ailleurs, qu'il incombe aux États, par le biais de leurs juridictions nationales, d'enquêter sur les crimes internationaux commis sur leurs territoires.

-----------------------------------------------------------------------------------

FATOU BENSOUDA, ANCIENNE PROCUREURE DE LA CPI

« Il faut dissiper les perceptions erronées sur la justice pénale internationale »

L'ancienne Procureure générale de la Cour pénale internationale (Cpi) reste fière de son bilan à la tête de cette juridiction. Après neuf ans à la Cpi (2012-2021), l'ancienne ministre gambienne estime que le bilan de l'activité de la Cour rassure. « Grâce aux efforts de tous, nous avons contribué à faire reculer l'impunité des crimes internationaux et à promouvoir une justice pénale dissuasive », déclare Mme Bensouda. Dans sa présentation d'hier, lors de la conférence internationale sur les crimes internationaux, l'ex-Procureure générale a cependant indiqué que des défis restent encore à relever malgré les efforts fournis par la Cpi. Elle invite l'ensemble des États à continuer la lutte contre l'impunité pour les crimes atroces.

D'après Fatou Bensouda, beaucoup ne comprennent toujours pas le rôle de la Cpi et l'utilité du droit pénal international. C'est pourquoi elle a rappelé la nécessité de continuer la sensibilisation pour amener les populations à mieux comprendre la justice internationale et le droit international humanitaire. « Il est important de continuer le travail pour dissiper les perceptions erronées sur la justice pénale internationale et la Cpi, et pour faciliter le dialogue. Les initiatives pour établir un dialogue entre la Cpi et l'Union africaine doivent nécessairement continuer », plaide la magistrate. Pour elle, « la Cpi n'est pas à l'abri de menace » et l'Afrique qui est plus représentée à l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale doit jouer son rôle pour mieux renforcer la Cour. « La justice pénale internationale doit se garder d'adopter une approche conflictuelle et d'affirmer sa compétence sur les juridictions nationales, mais elle doit toujours chercher à s'engager de manière positive et coopérative avec les autorités nationales et d'autres acteurs menant des activités d'enquête ou de poursuite », appelle l'ancienne Ministre gambienne. Fatou Bensouda reste persuadée que sans le soutien et la coopération des États, la Cour pénale internationale ne peut disposer des éléments de preuve pour une poursuite des crimes.