Sénégal: Le parcours de Me Fadilou Diop, un ténor du barreau, revisité par Elgas

Admiration, nostalgie, souvenirs, respect... ces mots sont souvent revenus de la bouche du parterre d'invités venus assister, samedi, à la cérémonie de lancement du livre de l'auteur Souleymane Elgas, paru sur le titre «Fadilou Diop, un juste». Le livre revient sur le parcours de l'avocat Me Fadilou Diop (1919-1986), ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal. Les témoignages quasi unanimes ont fini de montrer l'exemplarité qu'incarnait cet homme de valeur, pourtant peu connu de la génération présente.

La cérémonie de lancement du dernier livre de Souleymane Elgas qui revient sur le parcours de l'avocat Me Fadilou Diop a rassemblé samedi, au sein du Musée des civilisations noires de Dakar des sommités autant politiques, universitaires, membres du barreau que des connaissances amicales ou des membres de la famille. Tous ont unanimement salué la mémoire de l'illustre Me Fadilou Diop «homme de droiture, de synthèse, de talent, d'élégance, d'éloquence, de foi... ». Et c'est dans la ferveur que l'auditoire a suivi et bu goulûment et avec volupté les différentes interventions ponctuées parfois de croustillantes anecdotes. Même la longueur des interventions n'a pu émousser l'attention des uns et des autres. De la brève présentation du livre, on retient qu'il constitue un pèlerinage dans le passé du principal personnage, retraçant son cursus, ses combats, ses convictions et principalement son patriotisme. L'auteur dira s'être évertué à transmettre, à travers des témoignages, cette trajectoire qui revivifie la dynamique d'une époque où l'ascension se faisait à la force des idées. Au fil des pages, il plonge le lecteur dans «la photographie d'une période charnière, avant et après les indépendances, avec les enjeux, les batailles, les péripéties. Toutes choses que Fadilou Diop a connu, avec une place privilégiée d'acteur de premier plan».

Parmi les témoignages celui de Cheikh Sourang aura retenu l'attention. Il décrit en la personne de Me Diop «un homme carrefour qui maitrise avec la même aisance les langues, les gestes, les mots. Un éducateur fini autant dans la parole que dans le comportement». Selon lui, comme avocat, Me Diop imposait admiration autant «dans les arguments que dans la conduite».

Le Professeur Abdoulaye Bathily évoque «un avocat patriote» qu'il a d'abord suivi de loin avant de le découvrir de plus prés. «Toutes les fois où nous avons été confrontés à des déboires judicaires, dans le cadre de combats politiques, Me Diop était toujours présent, de manière volontaire. Son action se confond incontestablement à l'émancipation et à l'expression de la liberté démocratique dans notre pays», dira t-il. Pr Abdoulaye Bathily encourage la nouvelle intelligentsia sénégalaise à davantage mener ce genre d'enquêtes, pour revenir sur le parcours des figures marquantes qui ont joué un rôle majeur, dans l'histoire de leur nation. Ne pas revenir sur le parcours de certains patriotes constitue un déni d'un important pan de l'histoire de notre pays.

Des témoignages, il ressort également que Me Fadilou Diop aura d'une manière ou d'une autre, de prés et de loin participé à la défense d'un Sénégal des valeurs assujetti à un Etat juste et respectueux des règles établies. Son humilité déconcertante était égale à sa fermeté dans le travail bien fait. Sa disponibilité pour les causes justes en faisait un homme de commerce facile. Me Diop était par-dessus tout, et au-delà de tout, un fervent croyant et un ténor du barreau, diront deux de ses anciens stagiaires.