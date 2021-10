Cote d'Ivoire: Organes du Ppa-Ci - Simone refuse d'intégrer le conseil stratégique et politique

L'ex-Première dame Simone Gbagbo dit non à la proposition d'être membre du Conseil stratégique et politique (Csp). Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, Me Habiba Touré a déclaré que cette dernière a fait savoir à Hubert Oulaye, que son époux avait chargé d'aller la convaincre d'intégrer le Csp, qu'elle n'est pas intéressée par la proposition. « Le président exécutif Hubert Oulaye n'a malheureusement pu assister, comme annoncé, au point de presse, dans la mesure où le président Laurent Gbagbo l'avait chargé de proposer à Simone Ehivet Gbagbo d'intégrer le Csp. Malheureusement, Simone Gbagbo a décliné la proposition, ce dont le président Laurent Gbagbo, tout en regrettant cette décision, en a pris acte », peut-on lire dans la note informative.

Ce n'est pas la première fois que l'ex-Première dame dit non à son conjoint ( ils sont toujours mariés devant la loi). En septembre dernier, elle avait refusé de faire partie du groupe de réflexion élargi mis en place pour l'organisation du congrès constitutif du parti de Laurent Gbagbo. En guise d'explication, Mme Gbagbo avait estimé n'avoir pas été avisée ni consultée auparavant. « Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi, sans que je n'aie été préalablement consultée (...) Je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative, car je mérite un minimum de respect et de considération », avait-elle affirmé.

Me Habiba Touré, dans le communiqué transmis aux rédactions, est revenue sur les fonctions du Csp, du président exécutif et du secrétaire général du Ppa-Ci.

Ainsi, parlant du Csp, elle fait savoir que cette entité a pour rôle de penser la stratégie globale du parti en appuyant le président du parti dans ses prises de décisions et à veiller au respect des décisions prises. Pour le président exécutif, la porte-parole a informé que sa tâche consiste à administrer quotidiennement le parti et de mettre à exécution les décisions prises par le président du Ppa-Ci. Quant au secrétariat général, l'avocat a spécifié que son objectif est d'implanter le Ppa-Ci sur le territoire national et de faire la mobilisation des adhérents.