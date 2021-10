Algérie: Appel à l'intensification des efforts pour réhabiliter les écosystèmes forestiers

Khenchela — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a appelé lundi à Khenchela à la nécessité d'intensifier les efforts de réhabilitation des écosystèmes forestiers dans le cadre de la démarche de l'Etat visant à préserver les ressources naturelles.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la rencontre nationale sur la réhabilitation des écosystèmes forestiers à l'Université Abbas Laghrour, coïncidant avec le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement pour la saison 2021-2022, M. Hemdani a affirmé que la conjugaison des efforts de tous les secteurs concernés, les administrations, les associations et les acteurs de la société civile pour protéger les ressources naturelles des manifestations de dégradation, est à même de "contribuer à la réhabilitation des écosystèmes et à la concrétisation de l'initiative nationale de réhabilitation du Barrage Vert afin de lutter contre la désertification".

Le ministre a expliqué que l'Etat "a mis en place de nombreux programmes et mobilisé tous les moyens humains et matériels visant à protéger les forêts de tous les dangers et à protéger les ressources naturelles en renforçant les écosystèmes sur la base d'une stratégie pratique et coordonnée entre les différents secteurs conformément aux capacités et aux qualifications, dont notre pays dispose".

M.Hemdani a salué la contribution des organismes internationaux à l'instar de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour le développement et la Coopération et l'Instance allemande de la coopération internationale "dans la concrétisation du projet de lutte contre la désertification et la relance du barrage vert, ce qui permet la réhabilitation des écosystèmes forestiers".

A cet égard, il a souligné que la question de la réhabilitation des écosystèmes forestiers est une "occasion d'exprimer la prise de conscience et la responsabilité quant à de la nécessité de protéger et de préserver les richesses forestières et d'assurer sa pérennité, au regard de ses répercussions sur le plan de développement socio-économique dans notre pays".

Il a ajouté que son département ministériel œuvrait à travers la programmation de plusieurs opérations et projets de réhabilitation des forêts touchées "à améliorer les capacités de lutte contre les changements climatiques et le renforcement de la capacité de la population locale à assurer une bonne gestion des steppes et pâturages".

Le ministre a également salué l'intérêt particulier accordé aux forêts dans la politique de développement agricole et rurale, de par leur rôle vital et efficace dans la préservation de l'écosystème et de l'équilibre écologique, citant les bienfaits de la biodiversité et de la lutte contre la désertification et l'érosion, notamment dans les régions montagneuses et steppiques.

Il a rappelé, d'autre part, le lancement récent d'une plateforme numérique dédiée à la campagne nationale de reboisement visant à permettre à toute personne intéressée de participer à ce programme national qui s'inscrivant dans le cadre du programme de valorisation des potentialités naturelles nationales et de la dynamique engagée par le secteur pour faire de l'agriculture, le principal levier de l'économie nationale pour réaliser la croissance et la sécurité alimentaire.

Il s'agit également de tenir compte des potentialités naturelles et humaines que recèle le pays, à la faveur desquelles l'Algérie peut s'adjuger une place de leader dans le domaine agricole et rural, au double plan régional et international, a-t-il fait savoir.

L'Algérie avait enregistré l'été dernier plusieurs incendies, à travers 35 wilayas ayant ravagé plus de 95 000 ha d'espaces forestiers, impactant également sur le domaine agricole, n'épargant pas la flore et la faune.

Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani avait présidé, dimanche, la cérémonie de signature d'une convention de coopération entre la Direction générale des forêts (DGF) et l'Ecole supérieure des forêts avant de donner, lundi, le coup d'envoi de la campagne nationale de reboisement à partir de Aïn Mimoun, commune de Tamza, et d'inspecter les chantiers de réhabilitation des forêts ravagées par les feux de forêts dans la région.