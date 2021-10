Cote d'Ivoire: Gontougo - Des enfants souffrant de malnutrition, dépistés

Les membres du comité régional du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance ont pris part à un atelier, à mi-parcours d'exécution de ce projet dans la région du Gontougo. C'était le 22 octobre, à la préfecture de Bondoukou.

A en croire Jean-Baptiste Boliga, coordonnateur régional, ce projet lancé officiellement en mars 2020, dans la région du Gontougo, donne quelques satisfactions avec les actions des Ong sur le terrain.

Selon lui, 173 foyers de renforcement des activités de nutrition communautaires ont été créés et 6 414 enfants ont fait l'objet de dépistage de la nutrition ; parmi eux, 9 cas de malnutrition aiguë sévère et 47 cas de malnutrition aiguë modérée. "3 465 femmes enceintes et 15 395 femmes qui allaitent sont suivies. Ce projet a été initié par le gouvernement ivoirien car la malnutrition est un fléau qui entrave le développement. Il consiste à former les populations, les instruire et à changer leur comportement dans la nutrition des enfants, des femmes enceintes et qui allaitent, voire en âge de procréer, afin que les enfants qui naissent soient mieux nourris", dira-t-il.

A l'issue de la réunion du comité régional, Bamba Souleymane, membre du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, s'est réjoui des recommandations prises par les différents acteurs du projet. Entre autres, créer un cadre de collaboration permanent avec les sous-préfets dans l'exécution des activités dans les communautés afin de maximiser la synergie d'actions en vue de chasser de cette région la malnutrition.

Le préfet de la région du Gontougo, Sory Sangaré, a conduit une délégation du corps préfectoral.