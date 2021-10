Ile Maurice: Association des petits actionnaires de MK | Awadh Balluck - «Ne vendez pas vos actions»

Depuis qu'Airport Holdings Ltd (AHL) s'est lancée dans l'achat des actions d'Air Mauritius (MK), la mégastructure, incorporée le 12 août 2021, lorgne ceux des petits actionnaires.

Sauf que cette démarche n'est pas aux goûts de ces derniers. Lors d'une conférence de presse hier, la Listed Companies Minority Shareholderds' Association (LCMSA) a exhorté les actionnaires de ne pas céder à l'offre obligatoire d'AHL. «Ce qui se passe avec Air Mauritius, c'est qu'il s'engouffre dans un schéma qui va vers l'opacité, vers la non-redevabilité envers les actionnaires et le peuple. L'argent de l'État c'est l'argent du peuple», soutient Awadh Balluck, président de l'association. Il fait ressortir que MK est en train d'obliger les petits actionnaires à vendre leurs actions à un prix dérisoire.

En effet, selon le dernier communiqué d'Air Mauritius daté du 15 octobre 2021, la mandatory offer est de Rs 5,80 par action. Cette offre a pris effet à la suite de l'acquisition de 9 429 896 parts par AHL auprès de la State Investment Corporation Limited et de Rogers and Company limited. De son côté, Air India a déjà cédé ses parts à la nouvelle entité après son rachat par Tata Group. Pour Awadh Balluck, les petits actionnaires sont sans défense et ont les obligent à vendre leurs parts. «Nous en tant qu'actionnaire, nous n'allons pas vendre avec l'État. Je demande à tous les actionnaires de ne pas vendre.»

L'opposition en a pris pour son grade également. «Nous pensons qu'ils ont un agenda. Nous devons agir dans l'intérêt du pays et du peuple. Faites votre travail. Cessez de faire les yeux doux. Vous êtes supposé être l'alternance.»

Raj Ramlugun, secrétaire de l'association, a fait ressortir que dans les Listing Rules du Stock Exchange of Mauritius (SEM), paragraphes 37 à 40, il est écrit que si la compagnie réussie à faire l'acquisition de plus de 90 % des actions, elle peut envoyer une cheque aux autres actionnaires pour leur faire part qu'elle a acheté leurs actions, «ou kontan, ou pa kontan». «Dans une forme de désobéissance civile même si la compagnie nous donne Rs 100 000 ou 5 sous, nous n'allons pas vendre nos actions. (... ) Il y a des principes de base auxquelles je me bats pour que MK cesse d'être comme lakaz mama sous tous les régimes», affirme-t-il.

Dans la foulée, il songe déjà à mettre une injonction en Cour suprême pour stopper l'achat obligatoire des actions. Deuxièmement, il explique qu'après consultation avec des avocats et avoués «genuine», il traînera en justice tous ceux qui ont siégé sur le conseil d'administration et d'autres préposés responsables des décisions «Gatsby» dans l'achat des avions ou encore les dessertes qui ont fait faillite après. «Je le ferai au plus vite. Surtout ne qualifiez pas cette démarche d'anti-patriotique», poursuit-il.

Raj Ramlugun a également fait une sortie contre le Chief Executive Officer (CEO) Ken Arian et parle de nomination controversée d'un Acting Senior Manager. «Il y a une clique qui ronge la compagnie de l'intérieur. Il n'y aura pas de changement.»

Selon lui, une restructu- ration a été complétée pour caser les nominés. «Ken Arian n'est pas l'homme approprié pour être à la tête de cette mégastructure. Si le gouvernement a envie d'avoir la confiance du peuple, qu'il fasse les choses de la bonne façon. Ken Arian n'a pas de crédibilité en tant que CEO. L'aviation est un domaine technique. Il existe des personnes avec un track record et qui ont réussi. (... ) Je ne suis pas d'accord avec les personnes choisies même si le concept de AHL est bo», a-t-il soutenu.

L'express s'est tourné vers le CEO d'AHL pour une réaction. Joint au téléphone, Ken Arian n'a pas souhaité réagir.