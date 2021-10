Ile Maurice: 110 KG d'héroïne - Une enquête qui traîne

«Il est assez choquant qu'après trois ans, la police soit toujours dans l'attente de relevés téléphoniques d'un fournisseur de services et que jusqu'à présent, aucune connexion fiable ou indépendante n'ait été établie entre le demandeur et le trafic de drogue.» La semaine dernière, la magistrate Deepti Bismohun de la Bail and Remand Court a estimé que le droit constitutionnel et le droit de Rajash Luximon d'obtenir la liberté conditionnelle outrepassent le risque qu'il représente pour la société.

Le sergent Murugan a expliqué en cour que le 30 octobre 2018, la police a intercepté un bateau en haute mer dans le Nord. Jean Pierre, Rosette et un dénommé Karrimbaccus étaient à son bord. «Après la fouille du bateau, la police avait récupéré cinq sacs de raphia qui contenaient 110 kg de poudre soupçonnée d'être de l'héroïne. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 1 milliard. Le suspect avait été arrêté le 30 novembre 2018.» Le policier confirme que l'enquête qui relève des ramifications internationales est toujours en cours et que les coaccusés devront témoigner, ajoutant que la police avait obtenu les relevés téléphoniques de My-T et d'Emtel mais attendait ceux de MTML.

«Arrêté, le suspect avait confirmé avoir aidé Karrimbaccus en l'accompagnant pour le transport des sacs le 30 octobre 2018», poursuit le témoin en cour. Ce dernier estime que Rajash Luximon pourrait influencer les témoins dans cette affaire et fuir en mer car ayant exercé comme cuisinier sur des bateaux, il a côtoyé des habitués des routes maritimes.

Relevés téléphoniques

L'enquêteur a indiqué que si le suspect est reconnu coupable devant la cour d'assises, il écopera d'une peine de prison à perpétuité et devra payer une amende de Rs 2 millions. Mais le suspect continue de nier les accusations qui pèsent contre lui, déclarant que si l'affaire est référée aux assises, il plaidera non-coupable.

«Bien qu'il existe une possibilité que le requérant s'échappe compte tenu de ses liens avec la mer, je ne suis pas convaincue qu'il fuira. Il est venu à terre quand il a été informé que la police le recherchait et aucune preuve n'a été retrouvée chez lui», a déclaré la magistrate. Cette dernière a considéré que le suspect qui a déjà formulé 20 statements, et en détention depuis bientôt trois ans, est père de deux filles engagées dans la vie active, avec une mère âgée sous sa responsabilité. De plus, les relevés téléphoniques n'ont rien prouvé pour le moment.

Rajash Luximon a été libéré contre deux cautions de Rs 350 000. Il devra également signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.