Ile Maurice: Négligence médicale présumée - On lui diagnostique des problèmes gastriques alors qu'il a fait une attaque

Il aurait pu mourir s'il ne s'était pas rendu à l'hôpital SSRN de Pamplemousses pour se faire soigner à temps. Un policier de 42 ans, domicilié à Triolet, accuse le personnel soignant de la médiclinique de la région de négligence. Il a porté plainte au poste de police de Triolet, dimanche.

Selon le quadragénaire, il souffrait de douleur au niveau de la poitrine. Il s'est rendu à la médiclinique de son village le 4 octobre. Il a été examiné par un médecin qui lui a fait faire un électrocardiogramme. Après avoir obtenu les résultats, le docteur lui a fait une injection et lui a dit qu'il souffrait de problèmes gastriques. On lui a donné des médicaments contre ce mal. Le médecin a dit au policier qu'il n'y a rien d'anormal, cependant, si les douleurs persistaient, il devait se rendre à l'hôpital de Pamplemousses.

Le lendemain, le policier ne se sentait toujours pas bien. Accompagné de son épouse, il s'est rendu à l'hôpital SSRN. Le médecin de service lui a fait subir un nouvel électrocardiogramme. Plusieurs docteurs ont diagnostiqué qu'il avait fait une crise cardiaque et qu'il avait les artères bouchées. Il a été admis en salle immédiatement et a subi une intervention chirurgicale. Le policier se trouve en convalescence pour un mois. Il précise dans sa plainte que «following the bad reading that doctor made from the ECG report at Triolet Mediclinic I could have lost my life».

Sollicité, un préposé au ministère de la Santé dit que toute famille qui se sent lésée peut faire une plainte officielle au Regional Health Director de l'hôpital concerné de même qu'au ministère. «À notre niveau, on demandera un rapport et si besoin, nous l'enverrons au Medical Negligence Standing Committee et entamerons des actions si la négligence médicale est établie.»