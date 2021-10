Congo-Kinshasa: Les Progressistes et le Palu/Gizenga désormais ensemble - 2023 - Samy Badibanga et Dorothée Gizenga font un nouveau bloc !

La date du 23 octobre 2021 est désormais mémorable pour le Palu/Gizenga que dirige Dorothée Gizenga et qui a intégré la plateforme politique Les Progressistes, regroupement cher à l'Honorable Samy Badibanga.

C'est par une cérémonie tenue au siège de ce Regroupement que cet accord politique a été scellé officiellement. Les Progressistes et le Palu/Gizenga ont ainsi décidé de convoler en justes noces. Ainsi, ont-ils constitué une synergie politique pour relever les différents défis en rapport avec les causes qui font l'objet de la lutte des forces de la gauche ainsi que pour, ensemble, gagner le pari des échéances électorales de 2023 dont l'horizon vient d'être tracé par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'investiture, par Ordonnance présidentielle, de Denis Kadima et de l'ensemble de son équipe à la tête de la CENI.

Premier acte du parti

Après la sortie officielle, le 16 octobre dernier, l'adhésion au sein du regroupement Les Progressistes est le premier acte majeur posé par le Palu/Gizenga. Dorothée Gizenga, sa Présidente Nationale, a souligné que cela est profondément dans l'intérêt des causes que défend le parti socialiste, et que cette union constitue un plus pour les biens des militants, tant du Palu/Gizenga que ceux des autres partis membres de la plateforme.

Un atout pour Les Progressistes

L'Honorable Samy Badibanga, dans son mot de circonstance, a salué l'intégration du Palu/Gizenga au sein de la plateforme Les Progressistes, et a peint sans ambages la force politique particulière qu'incarne le Palu/Gizenga qui est atout majeur dans la vision qui leur est désormais commune.

Zoom sur l'accord

En vue d'un impact politique plus grand, le Palu/Gizenga est désormais l'un des partis leaders du regroupement "Les Progressistes" dans certaines parties régionales du pays. Ce qui permettrait d'atteindre, dans un élan commun, les visées consignées dans un accord marquant le début d'une nouvelle ère politique à l'approche des joutes électorales prévues, comme tout le monde le sait, en 2023.

Echange d'emblèmes

La cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique des emblèmes du regroupement Les Progressistes par l'Honorable Samy Badibanga à Dorothée Gizenga, en présence de la presse locale - des cadres du regroupement du parti - ainsi que des militants.