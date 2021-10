Congo-Kinshasa: Périple impérieux !

Au-delà de cette tempête violente et malgré les réactions entrecroisés et parfois mitigées des protagonistes politico-socio-religieux, le train a bel et bien quitté la gare et se dirige tout droit vers sa prochaine destination à un rythme de croisière.

Qui peut l'arrêter ? Qui va l'arrêter d'ailleurs ? Que l'on soit pour ou contre, le nouveau Bureau de la CENI prête serment aujourd'hui, devant la Cour Constitutionnelle. Ça va vite ! Cette prestation de serment est le point de départ d'une villégiature qui doit, coûte que coûte, s'achever de la plus belle de manières. Kadima et Cie, ne doivent aucunement donner raison à l'ECC, encore moins à la CENCO, toutes les deux redoutent jusqu'à ce jour la partialité du remplaçant de Corneille Nangaa.

Alors que, personne ne doute des compétences de Denis Kadima en matière électorale. Quelques-uns le trouvent juste un peu trop proche, politiquement ou idéologiquement de Félix Tshisekedi. Aux dernières nouvelles, personne non plus n'a des preuves de cette proximité. Le candidat proposé par l'église kimbanguiste, soutenu par six des huit confessions religieuses et la majorité de la majorité parlementaire, entériné par l'assemblée nationale, officiellement investi par le Président de la République qui prête serment à ce jour, devrait à travers son travail ou son modus operandi, se démarquer des autres en organisant les élections crédibles, libres, inclusives, transparentes et apaisées en 2023. Oui, les meilleures élections crédibles et transparentes de l'histoire de la RDC. Le Bureau Kadima ne doit pas marcher sur les pas de ses prédécesseurs.

D'ores et déjà, l'aile dure de la Coalition Lamuka, sans oublier les forces politiques et sociales promettent une série d'actions citoyennes pour exiger la dépolitisation de la CENI. Pendant ce temps-là, c'est au cours de cette semaine que l'Assemblée nationale, lors d'une plénière dont la date n'est pas encore expressément divulguée, devra écouter les grandes lignes en termes de feuille de route de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI. C'est un périple impérieux auquel la RDC s'engage. Elle doit se redresser et son redressement passe par les bonnes élections crédibles et apaisées. Kadima et ses colistiers doivent en être conscients.