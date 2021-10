Congo-Kinshasa: La Dysoc promet d'accentuer la pression pour exiger une CENI dépolitisée !

"La DYSOC soutient la déclaration du 24 octobre 2021 des forces sociales et politiques pour une CENI véritablement indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée et en faveur des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023", lit-on, dans une nouvelle déclaration de la Dysoc, le Regroupement politique de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, un allié de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, les principaux ténors de Lamuka.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DECLARATION POLITIQUE EN RAPPORT AVEC L'INVESTITURE DES MEMBRES DE LA CENI PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(JOUR J- 727 JOURS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION)

La DYSOC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'elle a été créée pour proposer à la classe politique congolaise, la voie idoine de sortie de crise née de l'organisation des élections chaotiques, du 30 décembre 2018 dont les résultats publiés par la CENI ne reflétaient pas la vérité des urnes.

Considérant que le Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, d'heureuse mémoire, notre mentor, a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie et d'un véritable Etat de droit en RDC, son fils, le Président Félix TSHISEKEDI, aurait été mieux inspiré, pour sauver notre pays de cette crise, d'accepter la tenue d'un dialogue inclusif entre les parties prenantes à la crise afin d'adopter par consensus, des reformes impératives, permettant la tenue des élections libres et transparentes en 2023, dans la paix et pour la paix.

A ce jour, la DYSOC constate avec un profond regret, que le Président Félix TSHISEKEDI, qui, s'est impliqué activement dans les turlupinades du citoyen MBOSO, nostalgique des méthodes décriées et anachroniques du MPR Parti-Etat, vient de franchir la ligne rouge de blocage de lui-même, par lui-même et pour lui-même, en signant, par excès de pouvoir, l'Ordonnance d'investiture des membres de la CENI, plaçant Monsieur Denis KADIMA, à la tête de cette institution d'appui à la démocratie, en violation de la Constitution, du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, qui est un acte ayant force de loi et de la charte régissant la plateforme, confessions religieuses.

La DYSOC ne se sent donc pas concernée par cette Ordonnance Présidentielle, entachée des graves irrégularités et s'oppose farouchement à la nomination, d'une personnalité placée sous son Autorité, chargée de faire le suivi du processus électorale, consacrant ainsi, la mise sous tutelle de la CENI par le Président de la République. La DYSOC estime que trop c'est trop. Elle a tout tenté pour que le Président Félix TSHISEKEDI revienne à la vision salutaire nous léguée par Feu Docteur Etienne TSHISEKEDI, pour le bien-être du peuple congolais, en privilégiant l'intérêt national et à se départir des violations récurrentes de la Constitution et des lois de la République, qui ont plongé le pays à un dysfonctionnement dans tous les secteurs de la vie nationale.

La DYSOC précise que, ce dysfonctionnement est caractérisé des dérives dictatoriales, notamment par :

L'instrumentalisation de la justice, la confiscation des médias officiels, en l'occurrence la RTNC, la répression sauvage des manifestations publiques, le déni et la prostitution de la démocratie, la réduction des opposants au silence glacial, la déstabilisation des institutions tant nationales que provinciales, sous des prétendus ajustements institutionnels, du reste, frauduleux ;

La remise en cause de la cohésion nationale, les velléités de division de la nation congolaise, la chasse aux sorcières, la désolidarisation des confessions religieuses, les opérations et systèmes maffieux et les antivaleurs telles que, le tribalisme, la corruption, les retro commissions et Coop ainsi que l'escroquerie gigantesque de la taxe RAM. DYNAMIQUE POUR UNE SORTIE DE CRISE « DYSOC » 3. L'application d'une diplomatie de pacotille au niveau régional, continental et mondial, la clochardisation de nos diplomates et l'étouffement de la diaspora congolaise.

Le nivellement vers le bas du niveau de compétitivité de nos équipes sportives, spécialement à l'échelon du football et la dévalorisation de la culture congolaise et la décadence de nos musiciens.

La mise en œuvre de la gratuité hâtive et non maitrisée de l'enseignement dans les établissements publics, d'un système d'éducation nationale au rabais, d'une politique salariale d'appauvrissement, d'une gestion épouvantable de la pandémie de la COVID-19, des structures sanitaires précaires et inappropriées.

L'instauration d'un système d'une hospitalité incontrôlée et anarchique vis-à-vis des étrangers et d'une politique d'immigration non maitrisée

La signature des contrats léonins, opaques et de capitulation qui hypothèquent dangereusement l'avenir de notre pays, en corréité et / ou en complicité manifeste dans l'exploitation illicite de nos ressources naturelles, les tracasseries de toutes sortes, des opérateurs économiques

L'absence d'une politique responsable sur le changement climatique

L'incapacité absolue d'assurer la sécurité des populations particulièrement celles vivant dans la partie EST de notre pays, par la proclamation d'un état de siège qui est en réalité un état de piège, précipitant la balkanisation du territoire national.

Les promesses fallacieuses, notamment celle de la remise des véhicules aux basketteurs, les voyages intempestifs, inutiles et improductifs pour notre peuple. La liste n'est pas exhaustive.

Ainsi, fort de ce réquisitoire accablant pour le pouvoir en place, la DYSOC se range derrière le Peuple Congolais, déjà meurtri et exige la démission de Monsieur Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, de ses fonctions de Président de la République, Chef de l'Etat.

En tout état de cause, la vacance de ces fonctions sera comblée conformément à la Constitution, spécialement en ses articles 75 et 76.

Faute de quoi, la DYSOC demande au peuple congolais de recourir, le moment venu, à l'article 64 de la Constitution, quant à ce.

Au demeurant, la DYSOC soutient la déclaration du 24 octobre 2021 des forces sociales et politiques pour une CENI véritablement indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée et en faveur des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023.

Tout en s'engageant à mener des actions envisagées dans cette déclaration, la DYSOC invite les autres forces politiques et sociales acquises au changement, à rejoindre le bloc patriotique, tel que prôné par le Président Martin FAYULU MADID, Coordonnateur en exerce de la coalition LAMUKA, afin que triomphe la démocratie dans notre pays. « ON PEUT TOUT NOUS EMPECHER SAUF NOUS INTERDIRE DE REFLECHIR »

Fait à Kinshasa, le 25 octobre 2021

Le Coordonnateur Jean Pierre LISANGA BONGANGA

Président de la Convention Chrétienne pour la Démocratie