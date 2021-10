Malawi: Les chrétiens, messagers de bonnes nouvelles

Lilongwe — Dimanche 24 octobre, l'Évêque émérite de Zomba, Monseigneur George Desmond Tambala, nommé Archevêque de Lilongwe il y a quelques jours, au cours de la célébration de la Journée Mondiale des Missions dans la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, a invité avec énergie les chrétiens catholiques à être des " messagers de la bonne nouvelle ", en mettant en pratique la parole de Dieu.

Être un messager de bonnes nouvelles signifie être à l'intérieur de ce qui se passe autour de nous", a expliqué Mgr Tambala. La Journée Mondiale des Missions est un appel non seulement à apporter la parole de Dieu, mais aussi à s'impliquer dans la vie des gens et dans leurs problèmes. Les questions de santé, d'éducation, de justice et de paix, ainsi que le développement communautaire, nous concernent de près et font partie de la mission de l'Église". Dans son homélie, l'Évêque a également souligné la nécessité de cultiver un esprit de travail et de sacrifice dans tous les domaines de l'existence, encourageant les personnes présentes à suivre les traces des premiers missionnaires, qui sont allés jusqu'à sacrifier leur propre vie au nom de l'Évangile.

Les communautés qui composent la paroisse de Katamba, même si elles sont situées dans un contexte rural, ont donné vie à une grande fête nationale, sincère et "colorée". C'est certainement quelque chose que nous ne prenons pas pour acquis", a déclaré le Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires au Malawi, le Père Vincent Mwakhwawa. Nous les remercions d'avoir été généreux et ouverts, prêts à suivre les instructions de notre bureau national concernant la Journée et son animation. Maintenant, nous pouvons vraiment dire qu'ils ont fait preuve d'une compréhension universelle de l'Église".

À la fin de la célébration de la Journée des Missions, le président des laïcs du diocèse de Zomba, Vito Sandfolo, a déclaré que les chrétiens sont responsables du développement de l'Église, les encourageant à prier sans cesse pour les ministres de l'Église et pour eux-mêmes, afin que l'Évangile se répande jusqu'aux extrémités de la terre.