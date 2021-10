Cote d'Ivoire: Lutte contre la violence en milieu universitaire - Les cellules d'alerte précoce dotées de 60 tablettes

L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs) vient de recevoir un important appui en équipements informatiques, de la part du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa).

Il s'agit de 60 tablettes d'une valeur globale de 9.240.000 FCfa, destinées aux cellules d'alerte précoce sur la cohésion sociale au sein des campus Universitaires Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abrogoua d'Abidjan et Alassane Ouattara de Bouaké.

Le but est de leur permettre d'être plus opérationnelles dans leur mission. A savoir, la collecte de données qualitatives et quantitatives sur la violence au sein des différents campus. Les résultats obtenus à l'issue de cette enquête permettent la production de rapports sur les moyens de gestion et de prévention des violences en milieu universitaire.

La cérémonie de remise a eu lieu, le mercredi 20 octobre, dans les locaux de l'Oscs à Angré 8e Tranche, en présence de représentants de diverses Ong, institutions nationales et internationales.

A l'occasion, le représentant résident adjoint de l'Unfpa en Côte d'Ivoire, Alain Akpadji, a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre du « Projet Pbf-Contribution à la construction d'une élite politique responsable à travers la gestion pacifique des crises dans l'espace universitaire en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire ».

Financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix (Pbf), ce projet, qui est une initiative conjointe de l'Unfpa, du Pnud et de l'Ong Interpeace, a pour but de contribuer à prévenir et à mieux gérer les conflits en milieu universitaire.