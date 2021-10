Afrique de l'Ouest: Les Présidents Barrow, Sall et Embalo procèdent à l'inauguration du projet conjoint de 720 millions de dollars de l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG)

Le Président Adama Barrow, en compagnie des Présidents Macky Sall du Sénégal et d'Umaro Sissoco Embalo de Guinée-Bissau, a procédé à l'inauguration de la station secondaire de Soma. L'inauguration de cette station construite sous l'initiative de l'Organisation du Développement du Fleuve Gambie (OMVG) à un cout de 700 millions de dollars a pour objectif la résolution des problèmes d'approvisionnement d'électricité de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau.

Lors de son discours d'inauguration, le Président Barrow a déclaré que ce projet est une entreprise d'envergure internationale qui a suscité l'intérêt de la Gambie, du Sénégal, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la région de l'Afrique de l'Ouest.

« Je nourris l'espoir que l'impact et l'importance de ce projet seront ressentis et appréciés dans la sous-région. Par conséquent, la réussite de ce projet mérite le respect et l'admiration du continent Africain. La réussite de ce projet doit non seulement servir de point de référence, mais également doit être une source d'inspiration et d'émulation. »

Le Président Barrow a déclaré que ce projet permettra de renforcer les relations d'amitié et raffermira l'esprit de solidarité et de coopération entre les quatre pays membres de l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG).

« S'il en était besoin de prouver que la coopération sud-sud pourrait être fructueuse ou que les pays africains pourraient s'unir et travailler main dans la main pour le développement du continent africain, alors ce projet vient certainement à point nommé pour témoigner de cette vérité. Dans cette perspective, j'adresse mes félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. »

Il a poursuivi pour dire que dans le but de réaliser son ambition de fournir de l'énergie pour tous en 2025, le gouvernement continue de prêter attention aux besoins des populations du monde rural. C'est la raison pour laquelle la localité de Soma a été sélectionnée pour la construction de cette station secondaire.

Le Président Barrow a affirmé que la station secondaire de Soma a une capacité de production de 225/30 kwh. Il a également ajouté que cette station fait partie d'un programme de réalisation d'infrastructures énergétiques mis en œuvre par l'Organisation du Développement du Fleuve Gambie (OMVG). Ce programme vise à construire 15 stations secondaires. Il a déclaré que la source d'alimentation de la station secondaire sera assurée par une centrale hydroélectrique en Guinée.

Le Président Sall a adressé ses remerciements pour la chaleureuse réception et a exprimé sa joie et son enchantement pour avoir assisté à cet important évènement dans la sous-région. Il a déclaré que la station secondaire de Soma permettra non seulement d'assurer la connexion électrique avec la station secondaire de Kaolack près de la frontière Sénégalo-Gambienne, mais elle permettra aussi d'assurer la connexion électrique avec la station secondaire de Tanaff.

« Le Président Barrow joue un rôle crucial dans le projet de l'Organisation du Développement du Fleuve Gambie (OMVG). Cette connexion électrique est très importante car le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée pourront désormais bénéficier d'un approvisionnement constant en électricité. Etant donné les liens de coopération et de solidarité entre le Sénégal et la Gambie, le Sénégal fournira 50 mégawatts d'électricité à la Gambie, et ce, en vue d'assurer son développement. »

Le Président Sissoco a adressé ses remerciements au Président Barrow et a également exprimé sa joie pour sa participation à la cérémonie d'inauguration de cette station secondaire qui relie les quatre pays membres de l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG).

« Nous nous devons d'unir nos efforts et travailler main dans la main pour le développement et la prospérité de nos populations. L'inauguration de cet important projet de production d'énergie est un pas dans la bonne direction. Nous continuerons de travailler en vue d'apporter la paix, la stabilité et la quiétude pour tous. »

