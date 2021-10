Gabon: Cancers féminin - La SEM en parle

La Société Equatoriale des Mines a initié une journée causerie sur les cancers féminins nommée "La SEM en parle" pour sensibiliser les femmes quant à la prévention et au dépistage des cancers de l'utérus et celui du sein.

Les spécialistes en santé humaine ont entretenu le personnel de ladite société des mines dirigée par Elvis Ossindji, qui pour les employés, est un "Leader, mentor, humaniste. Une personne qui comprend la meilleure façon de conduire ses employés, témoignent-ils.

Nombreuses étaient les femmes qui ont répondu à l'appel de cette causerie sur les cancers féminins. La Société Equatoriale des Mines l'a organisée en toute responsabilité, non seulement pour sensibiliser , mais surtout, pour inciter les femmes à se faire dépister.Le Directeur général de la SEM, Elvis Ossindji soutient que la campagne Octobre Rose est l'occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein ."

Les cancers féminins sont un enjeu majeur de santé publique. C'est aussi un défi pour la santé des femmes qui sont durement frappées par ces cancers. Cet enjeu, ce défi ont été érigés au rang des priorités nationales par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba qui a décrété la décennie 2015-2025, Décennie de la femme gabonaise. Le combat que nous avons à mener ensemble passe d'abord par la prévention"fait-il savoir.

Sandra Cheyi, Conseiller juridique, prenant la parole au nom du personnel, a tout d'abord, salué l'esprit managérial du Directeur général de la Société équatoriale des mines, Elvis Ossindji. Elle a mentionné que cette énième action pour leur bien-être, les motive grandement à ajouter plus de passion et d'entrain dans leur travail. Elle apprécie à sa juste valeur, cette causerie qui vient à point nommé pour la gente féminine. "Seulement, certaines femmes hésitent encore parce qu'elles ne sont pas sensibilisées. Or, il faut que cela se passe comme avec toutes les autres maladies comme le sida, le paludisme...qui font l'actualité au Gabon et dans le monde" souligne Sandra.

Les hommes et femmes du domaine de la santé étaient aussi du rendez-vous pour apporter plus d'informations relatives aux différents cancers. "D'après des données fortement relayées par le ministère de la Santé et de la Famille datant de 2013, plus de 400 décès au Gabon par an sont dus aux cancers féminins. 88% de ce chiffre représentent fortement les cancers gynéco-mammaires. Soit 52% des cas de cancer du sein, et 36% pour le cancer du col de l'utérus. D'après la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), engagée dans la lutte contre les cancers depuis 2013, 80% des cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être guéris grâce au dépistage précoce" ont rappelé les spécialistes de la Santé invités pour la circonstance.

Elvis Ossindji , Directeur général de la Société équatoriale des mines a insisté et persisté que c'est par le dépistage que nous réussirons à réduire la mortalité de ces cancers. "Un cancer diagnostiqué suffisamment tôt nécessite un traitement moins lourd. Et nous savons combien cela est aussi un enjeu pour les femmes touchées par le cancer que de pouvoir se réapproprier au plus vite un corps bousculé par la maladie. En dépistant, nous améliorons concrètement la qualité de vie des femmes prises en charge. C'est tout cela l'objectif d'Octobre Rose qui a débuté voici plus de 8 ans déjà au Gabon sous l'impulsion de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba".

Les employés de la SEM ont apprécié cette causerie avec les spécialistes de la santé. Tellement apprécié qu'ils ont fait une doléance à leur patron : "Aussi, Monsieur le Directeur Général, nous, employés de la SEM, souhaitons que ce type de rencontres de sensibilisation avec des spécialistes sur les cancers féminins, s'inscrivent dans la durée, car bon nombre parmi nous sont tapies dans l'ombre et ne savent pas que les cancers féminins sont une réalité".

Pour rappel, c'est depuis 2013 que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s'engage dans la lutte contre le cancer au Gabon, et en particulier, contre les cancers du sein et du col de l'utérus.