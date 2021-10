Algérie: Le programme du Président Tebboune accorde l'intérêt nécessaire à la mémoire nationale

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a affirmé lundi que le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune a toujours accordé l'intérêt nécessaire à la mémoire nationale.

Présentant le programme de la commémoration du 67è anniversaire du déclanchement de glorieuse Guerre de libération, le ministre des moudjahidines, a indiqué que son département "œuvre à préserver la mémoire nationale dans le cadre du Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République qui n'a de cesse d'accorder l'intérêt nécessaire à la mémoire nationale étant donné que la préservation de cette mémoire est plus que nécessaire et vitale".

Le ministre a présenté au nom du Comité national chargé de la célébration des journées et des fêtes nationales, qu'il préside, les grands axes du programme de célébration du 67è de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération, soulignant l'importance de cet évènement notamment dans ces circonstances caractérisées par des enjeux de la mémoire.

Le programme de célébration englobe plusieurs domaines, à savoir des activités culturelles, artistiques et sportives à travers l'ensemble des wilayas du pays.

Les musés du Moudjahid organiseront également des expositions itinérantes de documents et de photos historiques, dont l'initiative "un musée dans un bus", qui est un musée historique qui parcourra divers quartiers et lieux publics d'Alger et qui sera étendu à d'autres wilayas.

Dans le domaine des performances d'art commémoratif et des œuvres audiovisuelles, plusieurs épopées seront présentées, notamment l'opéra "Allah Akbar,..Aya novembre" le soir du 31 octobre à la salle Ibn Zaydoun.

Le programme de la commémoration de cette anniversaire, comprend également la projection de l'avant première de la série documentaire "Prisons et centres de détention", outre la projection de films sur l'héroïsme et les gloires des dirigeants de la guerre de libération.

Concernant les colloques, il a été décidé d'organiser la troisième conférence nationale sur les grands soulèvements (intifadhate) dans le sud-est et un colloque sur les crimes du colonialisme - l'extermination de la population de Laghouat comme cas - en plus de l'organisation d'un colloque national sur les essais nucléaires françaises dans le désert algérien.

A cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des ayants droit a affirmé que l'organisation de ces festivités s'inscrit dans le cadre des efforts de son secteur en coordination avec d'autres secteurs, institutions et associations de la société civile "pour prendre soin de la mémoire et de l'histoire et leur donner davantage d'élan" pour leur grand rôle ,a-t-il dit, dans "le renforcement des éléments d'appartenance et de fierté de la particularité culturelle et civilisationnelle de la nation et en leur garantissant de meilleures conditions d'immunité pour les générations face aux vents de la mondialisation en matière de manipulation et de stéréotypes avec des valeurs alternatives nuisibles et non bénéfiques.