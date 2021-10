Sahara Occidental: ONU - L'Algérie plaide pour un dialogue direct entre les parties au conflit

- L'Algérie plaide pour un dialogue direct entre le Front Polisario et le Maroc, comme seule voie à même de parvenir à un règlement juste et durable du conflit au Sahara occidental, a déclaré le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Sofiane Mimouni.

"Seul un dialogue direct entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc, dans un esprit de respect et d'engagement authentique, pourrait ouvrir la voie à un véritable espoir de construire une paix durable dans la région", a affirmé M. Mimouni au cours du débat général de la quatrième commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation.

Et d'ajouter dans ce contexte que la nomination récente de Staffan de Mistura comme Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental "est une étape positive vers cet objectif".

La délégation algérienne à New York avait déjà affirmé jeudi dernier que le format dit de +tables rondes+ pour la reprise des négociations sur le Sahara occidental, auquel fait référence le projet de résolution sur la prorogation de la Minurso, est "inefficace et contre-productif", "du fait de leur instrumentalisation par les autorités marocaines pour se détourner de leurs responsabilités et déformer la réalité du conflit au Sahara occidental comme question de décolonisation".

Dans une missive envoyée au président du Conseil de sécurité, Martin Kimani, et dont le chef de l'ONU a été rendu destinataire, la mission d'Algérie à New York a réagi vivement au format de négociations dit de +tables rondes+ suggéré dans ledit projet.

"L'Algérie n'a jamais considéré ces +tables rondes+ comme le format ultime pour la conduite du processus politique au Sahara occidental mais plutôt comme une étape de transition vers des négociations entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario", expliquait la délégation algérienne.