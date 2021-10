Cameroun: Accompagnement des PME - Deux nouvelles plateformes lancées

Ces outils dédiés au développement et au renforcement de la production locale ont été présentés mardi dernier à Yaoundé.

L'accompagnement des Petites et moyennes entreprises (PME) était le principal point à l'ordre du jour du point de presse organisé mardi 19 dernier à Yaoundé, à l'initiative du Pr. Justine Diffo, fondatrice de l'Observatoire de la pratique des affaires. Deux plateformes ont été présentées aux entrepreneurs. La Mutuelle d'inclusion sociale et de solidarité, une plateforme qui vise le renforcement et la compétitivité de la production locale et Doing Business In Africa dédiée au développement et au renforcement des capacités d'intervention des entreprises en quête de visibilité et de croissance.

Pour le Pr. Diffo, la plateforme DBA a ceci de particulier qu'elle dispose d'un showroom Made in Cameroon. L'outil numérique a pour vocation de briser les frontières du monde des affaires et rendre visibles les produits locaux. « Il s'agit d'organiser une résilience que nous devons bâtir autour de ces produits, l'accès de nos économies à la zone de libre-échange continentale », explique le Pr Justine Diffo.

Concrètement, le DBA avec son système de vente en ligne, se présente comme une sorte de laboratoire qui permettra de construire le label qualité, pour accompagner les produits locaux dans le marché continental et même dans le système commercial international. Des solutions financières sont également proposées au sein de cette plateforme.