Cameroun: Lions juniors et espoirs - Des binationaux dans le viseur

Un stage ouvert hier avec pour objectif d'attirer 17 jeunes talents d'origine Camerounaise.

Kylian Mbappe, Samuel Umtiti, Aurélien Tchouameni, avec les Bleus de France. Breel Embolo, Yvon Mvogo avec la Nati suisse. L'international américain, Jordan Siebatcheu. Des internationaux d'origine camerounaise évoluant dans des sélections étrangères. Des exemples parmi tant d'autres que la Fédération camerounaise de football veut endiguer, voire réduire à une faible portion. C'est ce qui a justifié le lancement hier d'un regroupement de jeunes joueurs binationaux près de Paris au Cdfas-Centre sportif de haut niveau du Val d'Oise.

Annoncé depuis quelques mois, ledit stage a pu se concrétiser par la convocation de 17 joueurs disséminés un peu partout en Europe. Il s'agit, pour la plupart, de potentiels éléments pouvant enrichir les sélections nationales des moins de 20 ans et des moins de 23 ans. D'où la présence du sélectionneur des Lions U20, Christophe Ousmanou. Rigobert Song, en charge des Lions U23, est annoncé aujourd'hui.

Le sélectionneur national, Antonio Conceiçao, ainsi que Serge Noah, le Directeur technique national, était également présent hier au cours de la prise de contact. Le groupe a eu une première séance d'entraînement à 17h30. Le programme du jour des Lions U20 prévoit une séance en milieu de matinée et une autre en fin d'après-midi.

Parmi les convoqués on retrouve quatre gardiens de but parmi lesquels, Jérôme Kwamo Kamdem évoluant à Bielefeld en Allemagne et Kevin Djoky Edjenguele. Parmi les quatre défenseurs convoqués, on note la présence de Ryan Tchato (Montpellier). L'entrejeu est le compartiment le plus fourni avec huit convoqués.

Ils viennent majoritairement de France dans les équipes jeunes de Montpellier, Bordeaux, Toulon, Metz et d'Allemagne (Hoffenheim et Munich 1860). Guy Yvan Koudjou (Metz), Simon Michez (Anderlecht), Daniel Tueto Fotso (Dinamo Zagreb) et Taddeus Nkeng (Hjk Helsinki) sont les quatre attaquants présents. Le groupe va travailler sous l'encadrement des techniciens présents jusqu'à ce mercredi. Avant de se séparer ce 27 octobre, le Cameroun va disputer un match d'évaluation contre l'Entente Sanoit Saint Gratien.