Ile Maurice: Pointe-d'Esny - Les coraux se reproduisent pour le plaisir des yeux

Une marée rose c'est quand même plus beau qu'une marée noire... D'autant plus qu'elle représente le carnet rose des coraux, qui se reproduisent, un peu plus d'un an après le naufrage du vraquier sur cette côte.

Chaque année, la région de Blue-Bay vit un moment magique. En l'espace de quelques jours, sa mer ordinairement si bleue devient toute rose. Aucune crainte à avoir, car c'est seulement le travail de Dame Nature. En effet, les coraux se reproduisent et un an après l'échouage du MV Wakashio, voir la nature reprendre ses droits fait, certes, plaisir à voir.

À Pointe-d'Esny, depuis quelques jours, c'est le phénomène qui attire plus d'un. Cette eau rosâtre a le don de séduire, même si l'odeur donne envie de ne pas trop s'y attarder. Certains promeneurs se sont posé des questions face à ce spectacle, surtout qu'au loin, l'épave du MV Wakashio se dresse toujours. Néanmoins, aucune raison de s'inquiéter cette fois-ci. Au contraire, cela envoie des signes positifs de régénération de la région. D'autant qu'elle a beaucoup peiné lors de la précédente année, avec le bateau et son déversement de fioul dans le lagon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le corail se reproduit, et cela suivant le cycle lunaire.

Vassen Kauppaymuthoo, océanographe et ingénieur en environnement, donne de plus amples explications sur ce phénomène naturel. «Chaque année, à la même période, à l'approche de la pleine lune, tous les coraux pondent en même temps. Cela démontre que tous les êtres vivants sur Terre sont calés au rythme de la Lune. Sinon, les coraux peuvent être également clonés pour se reproduire, mais cela ne donne pas une diversité génétique.» Pour en revenir à ce qui peut être aperçu dans la région de Pointe-d'Esny, il soutient que la reproduction se fait dans l'eau de mer et, qu'ainsi, les larves des coraux flottent et vont soit coloniser d'autres endroits en flottant avec le courant, soit se déposer dans certains endroits dans un milieu solide et y commencer une nouvelle colonie de corail. «Nous avons même des coraux qui sont très similaires à ce que l'on peut voir dans la région indopacifique et avec les grands courants marins, cela permet de coloniser les océans Indien et Pacifique.»

Pour l'océanographe, c'est une source d'inspiration que la vie reprenne ses droits. «Malgré le fait que l'humain tente de détruire la nature ou le fait de façon accidentelle, la nature peut reprendre ses droits. Cela s'est également aperçu durant le confinement, les coraux et les poissons sont retournés dans les lagons. Ces phénomènes de reproduction sont des sources d'espoir de recolonisation du lagon. En tout cas, la nature se bat... »

Toutefois, il espère que la poupe du MV Wakashio sera vite enlevée du lagon. «Elle crée un phénomène d'abrasion sur les récifs. Je m'explique. C'est comme si vous aviez une brosse et vous la passiez sur le récif. Cela a donc créé de la poudre de corail blanc, qui est entrée dans le lagon. Et la poupe bouge avec les vagues et les houles sur le corail. Cela frotte et abîme le socle du récif corallien.» En tout cas, les amoureux de la nature peuvent toujours voir le phénomène de mer rosée pendant encore quelques jours à BlueBay et Pointe-d'Esny.