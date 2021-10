Mali: Une délégation onusienne impressionnée par les autorités de la transition

En visite de 48h le week-end dernier au Mali, une mission du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) se dit « assurée et impressionnée » des arguments des autorités de transition.

« Nous partons véritablement assurés et impressionnés par les arguments que le Premier ministre nous a donnés et je pense que dans l'examen de la situation du Mali, le fait que l'ensemble des membres du Conseil de sécurité soit venu ici, aura un impact positif, lorsqu'on discutera de cette question au Conseil de sécurité », a déclaré le représentant permanent du Niger aux Nations unies, Abdou Abarry, membre de la délégation onusienne.

L'objectif de la mission était d'évaluer la situation politique, sécuritaire, humanitaire, des droits de l'homme, du développement, du chronogramme de la transition, et de l'état de la mise en œuvre des mesures prioritaires de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger par les parties signataires. « La légitimité du gouvernement de transition réside essentiellement dans la mise en œuvre des revendications que le peuple portait pendant l'insurrection. Il s'agit de la lutte contre l'impunité et la corruption qui sont à la base de l'effritement de la déliquescence et de la faillite de l'Etat malien », a souligné le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga.

« Nous avons rappelé au Conseil de sécurité qu'en 2013 à l'intervention de la Minusma [Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali] et de la communauté internationale, nous avions une insécurité résiduelle qui était dans l'extrême nord du pays. Aujourd'hui, l'insécurité, le terrorisme a occupé pratiquement les 60 à 80 % du territoire », a expliqué Choguel Kokalla Maiga. Il a rappelé que les forces patriotiques, actuellement à la tête de l'Etat, ont comme seul agenda le redressement du Mali, la mise en place des réformes nécessaires dans un contexte stabilisé et d'aller aux élections avec des institutions stables à partir des reformes. « Nous avons particulièrement été heureux d'entendre un certain nombre de vérités et d'explications de la bouche du chef du gouvernement appuyé en cela par les membres du gouvernement », a déclaré Abdou Abarry, qui a également évoqué la tenue des élections conformément aux décisions de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ainsi que les assises nationales.

« Le Premier ministre a donné un certain nombre des raisons qui gouvernent la tenue de ces assises avant l'organisation des élections. En tant que Conseil de sécurité, nous avons réitéré notre soutien à l'organisation régionale qui est la CEDEAO, aux décisions qu'elle a prises. Donc, je pense que la meilleure façon de rapprocher les positions du Mali avec celles de la communauté internationale en général et du Conseil de sécurité, c'est à travers le dialogue », a indiqué le représentant permanent du Niger aux Nations unies.

Suite à la rencontre avec le président de la transition, le colonel Assimi Goita, « nous avons eu des discussions franches et honnêtes sur les défis auxquels le Mali est confronté. Le président de la transition a été clair sur les attentes des Maliens vis-à-vis du Conseil de sécurité. À notre retour à New York, nous verrons comment prendre tout cela en compte. Comment nous pourrons assister très prochainement le Mali», a déclaré à son tour, le chef de la délégation de l'ONU, Martin Kamani.