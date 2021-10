Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Simba bat Blessing dans le derby de Lualaba, Lupopo soumet Bazano

Trois rencontres de la 27e édition de la Ligue des champions se sont jouées, le 24 octobre, dans le Grand Katanga, notamment à Kolwezi, à Lubumbashi et à Likasi.

La rencontre était très attendue. Le derby du Lualaba entre l'AS Simba et Blessing FC, deux clubs de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, a donc tourné, le 24 octobre au stade Dominique-Diur, à l'avantage des Kamikazes. La rencontre comptait pour la 5e journée de la 27e édition du championnat de la Linafootl. Un but à zéro, c'est le score étriqué mais précieux pour Simba, de cette confrontation entre les deux clubs qui ont réussi à se hisser dans l'élite du football national.

Ilunga Nsungu a inscrit le but de la victoire des Kamikazes de Kolwezi à la 44e mn, battant d'une belle frappe le gardien de but Latoleya des Bénis de la ville minière. C'est le deuxième but de cet attaquant, après celui inscrit contre Renaissance du Congo. Blessing, sous le coaching de nouvel entraîneur Yves Diba, a multiplié des occasions de but, tentant d'être incisif, mais sans succès, butant sur un solide dispositif défensif de Simba qui totalise avec ce succès six points après cinq matches joués. Belssing a quatre points après cinq sorties.

Au stade Frédéric Kibassa de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo est resté sur sa lancée des succès, en battant la Jeunesse sportive Groupe Bazano par deux buts à zéro. Cette fois, l'artisan de la victoire des joueurs de l'entraîneur Christian Bracconi a été le buteur Héritier Kasongo, double buteur, d'abord à la 36e mn, en coupant de la tête la trajectoire d'un centre d'Ebengo Ciel, et battant le gardien de but Tekesala de Bazano, et à la 46e mn. Il a désormais à son compteur trois buts. Avec Youssouf Mulumbu dans l'organisation du jeu, les Cheminots n'ont pratiquement pas tremblé jusqu'à la fin d'une partie totalement à leur portée. Notons toutefois la sortie sur blessure de Dark Kabangu, à la 44e mn. C'est la quatrième victoire du FC Saint-Eloi Lupopo en cinq sorties avec désormais treize points sur un total de quinze.

Notons que c'est la première défaite de la saison de la JS Bazano qui compte sept points en quatre matches (deux victoires, un match nul et une défaite). Par ailleurs, signalons également le match nul de zéro but partout, le même 24 octobre à Likasi, entre le club local d'US Panda et le FC Lubumbashi Sport. Panda compte quatre points en cinq matches, alors que Lubumbashi Sport se retrouve avec cinq points en cinq matches joués.