Sénégal: Mort de deux pêcheurs au Port autonome de Dakar - Dix et cinq ans de réclusion criminelle requis contre les cerveaux et leurs complices

Le Parquet a requis respectivement des peines de 10 et 5 ans de réclusion criminelle contre Abdou Lahat Guèye, Samsidine Sané et leurs complices. Ils sont accusés d'homicide volontaire et de complicité de ce chef sur les personnes de Alassane Touré et de Issa Cissé, suite au chavirement de leur pirogue.

Dans la journée du 19 avril 2017, deux corps sans vie ont été retrouvés à l'intérieur du Port autonome de Dakar, précisément au Môle 3. Les cadavres étaient identifiés aux noms de Alassane Touré et de Issa Cissé. Après investigations, les gendarmes qui s'étaient dépêchés sur les lieux, découvrent que ces derniers ont perdu la vie, suite au chavirement de leur pirogue dénommée « Sadikh Ngom ». Selon un rescapé, le drame est survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, aux alentours de 4 heures du matin. Celui-ci raconta aux enquêteurs que leur pirogue qui avait à bord 32 personnes et qui se trouvait dans une zone interdite au Port de Dakar, a été heurtée par la remorque en acier des maîtres du Port. La pirogue s'est fracassée au milieu et ses occupants se sont tous retrouvés dans l'eau. À en croire toujours le rescapé, alors qu'ils luttaient de toute leur force pour sauver leur vie, les maîtres du port proféraient des injures à leur encontre. Avec ces éléments, les pandores ne tarderont pas à mettre la main sur les individus qui étaient à bord de la remorque. Il s'agissait de Abdou Lahat Guèye, Samsidine Sané, Ababacar Ndoye, Malamine Tamba, Mamadou Coly, Ismael Diouf et Alexis François Seck. Entendus, ils déclarent tous qu'une erreur de manœuvre a fait que leur remorque a heurté la pirogue.

Abdou Lahat Gueye qui dirigeait l'embarcation, renseignait à l'enquête que c'est suite à une opération de sécurisation du port qu'ils ont noté la présence clandestine de la pirogue « Sadikh Ngom ». Après avoir sommé les pêcheurs de quitter la zone à deux reprises, ceux-ci sont revenus une troisième fois. Mais cette fois-ci, les occupants de la pirogue leur ont jeté des pierres, avant que leur barque ne heurte leur remorque. Tous les occupants de la remorque qui sont sous contrôle judiciaire, ont comparu hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar.

Accusé d'homicide volontaire, Abdou Lahat Gueye a plaidé non coupable, avouant qu'il était aux commandes de la remorque. « Cette nuit-là, nous étions partis à une mission de sécurisation. En lieu et place de la sensibilisation, nous avons décidé de saisir les matériaux des récalcitrants. Nous avons alors chassé les piroguiers à deux reprises. C'est la troisième fois que leur pirogue a chaviré. Les pêcheurs nous ont jeté des pierres. Leur pirogue a heurté notre remorque », a soutenu l'accusé. Pour sa part, Samsidine Sané, chef de l'opération, accusé de complicité d'homicide volontaire, a précisé qu'ils étaient dans l'obligation de dégager les pirogues qui se trouvaient clandestinement dans les eaux maritimes du port car un navire devait accoster.

Leurs co-accusés Ababacar Ndoye, Malamine Tamba, Mamadou Coly, Ismael Diouf et Alexis François Seck se sont retrouvés dans la cause, pour n'avoir pas porté assistance aux occupants de la pirogue qui étaient en train de se noyer. Une accusation qu'ils ont tous balayée d'un revers de la main. D'après eux, après l'accident, ils ne pouvaient qu'alerter les secours.

N'ayant aucun doute sur la constance des faits, le Parquet a requis 10 ans de réclusion criminelle contre Abdou Lahat Guèye et Samsidine Sané. Quant aux autres accusés qui répondaient du chef de non-assistance à personne en danger, ils encourent 5 ans de prison ferme, si la Chambre criminelle suit le réquisitoire du Parquet. Les avocats de la défense ont tour à tour sollicité le renvoi des accusés des fins de la poursuite. Le verdict sera rendu le 8 novembre prochain.