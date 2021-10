Sénégal: France/Basketball - Un début difficile pour Youssou Ndoye et Orleans

Youssou Ndoye et Orleans Loiret Basket ont connu leur 4è défaite de la saison ce week-end en s'inclinant face à Boulogne Levallois.

Alors qu'ils espéraient gagner cette rencontre afin de renouer avec la victoire, Youssou Ndoye et ses coéquipiers concèdent une défaite de plus. Une 4è en 5 journées en Betclic Elite. Le Lion basketteur et Orleans Loiret Basket ont été battus au palais des sports sur un score de (90-84).

Youssou Ndoye a réalisé un double-double et termine la partie avec 16 points et 11 rebonds et occupe la 16è place du championnat de France.