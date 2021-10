Togo: Les professionnels des médias à l'école de lutte contre la désinformation et la mésinformation

Les jeunes et les femmes journalistes étant de nos jours très actifs dans la diffusion de l'information via les différents canaux, et s'exposent aux énormes problèmes juridiques et surtout par cette mauvaise diffusion, créent des doutes et même des différents dans certaines communautés.

Pour éviter la mésinformation et la désinformation, le Cabinet d'expertise juridique et social (CEJUS) a initié une activité de renforcement de compétences sur les techniques pouvant leur permettre de lutter efficacement contre cette désinformation sur la covid-19 tout en aidant à la prévention de l'extrémisme violent par un traitement responsable de l'information ainsi que la publication/diffusion de contenus justes pouvant préserver la cohésion sociale. L'activité a eu lieu à Dapaong le 20 octobre à l'hôtel Carroll. Une activité soutenue par l'USAID ; il s'agit de promouvoir l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans la lutte contre la désinformation dans le contexte de Covid-19 ainsi que les bienfaits et l'urgence de la vaccination contre la Covid-19 pour tous.

Pour M. Dieudonné KOSSI, directeur exécutif du CEJUS, la désinformation et la mésinformation prennent de l'ampleur et si rien n'est fait, le journaliste ne pourra répondre aux besoins de la population en matière de la qualité d'information.

Le préfet de Tône, M. Christophe Yendoukoa TCHIMBIANDJA a, dans son mot d'ouverture exhorté les professionnels des médias a prendre en compte la pertinence de la présente activité qui va apporter un changement dans le traitement de leurs informations, ils doivent se dire capables de construire à travers leurs productions.