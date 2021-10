Afrique de l'Ouest: Examen DESCOGEF de l'UEMOA pour 94 candidats à ESA-Agoè, une première au Togo !

94 candidats ont débuté ce lundi 25 octobre 2021 à l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA), l'examen du Diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière (DESCOGEF) de l'Uemoa pour le compte de l'année académique 2020-2021. L'information a été donnée ce mardi 26 octobre 2021 au cours d'une rencontre avec les professionnels de médias.

Cet examen qui prend fin le 06 novembre 2021, se déroule sous la supervision du chef centre, Dr Charles Birregah, Fondateur et Directeur général de l'ESA, de Madame Fafavi Nubukpo-Agodio, coordinatrice principale des centres d'examen au Togo, de son adjoint professeur Messa Kounestron, du professeur Bigou-Lare Nadédjo, président du jury de l'examen du DESCOGEF de l'UEMOA.

En effet, après l'obtention de son agrément pour la formation au Diplôme d'études de comptabilité et gestion financière (DECOGEF), au Diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière (DESCOGEF) et au Diplôme d'expertise comptable et financière (DECOFI) de l'Uemoa, l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) a été retenue comme Centre d'examen du DESCOGEF de l'Uemoa session 2021 au Togo par le CREFECF.

Selon Dr Charles Birregah, il est important de former des Experts-comptables pour sortir les pays africains du sous-développement.

"On ne peut pas laisser des gens gérer des sociétés sans qu'ils n'ont des compétences. L'Expert-comptable, c'est le médecin des entreprises et ces structures doivent faire recours à ces médecins des entreprises pour leur santé financière. Ce métier est devenu l'un des leviers pour sortir nos pays du sous-développement", a-t-il indiqué.

Il a précisé que, "compte tenu de l'importance de ce métier et des besoins économiques des pays, l'UEMOA a décidé et a mis en place depuis une vingtaine d'années ce diplôme pour former les Experts-comptables".

Le Fondateur Directeur général de l'ESA souhaite ainsi former une génération d'Experts-comptables et invite les jeunes à croire en ce métier.

Les candidats composent dans 11 matières. Les épreuves écrites se déroulent du 25 octobre au 04 novembre 2021 et le grand oral du 05 au 06 novembre 2021.