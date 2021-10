Gabon: "Une Femme, une Formation, un accès au Financement "

Le vendredi 22 Octobre 2021, l'Ong Finance Solid ,présidée par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat-Abyla, a procédé à la présentation de son Programme dénommé 3F « Une Femme, Une Formation, Un Accès au Financement » avec le concours de deux Ongs partenaires (l'Ong Malachie et l'Ong Benedicta Cantal ). Cette présentation du programme s'inscrivait dans le cadre de la célébration en différé de la Journée Internationale des Filles.

Pour cette phase de présentation du programme 3F, cette rencontre multipartite a vu la participation de plusieurs acteurs dont des membres du secteur public, privé ainsi que bon nombre d'organisations de la Société civile, pour un partage d'expériences et d'échanges sur les bonnes pratiques en termes de « Mindset Business-état d'esprit dans lequel mené son business ».

Les échanges à l'ordre du jour de ces ateliers étaient axés autour du thème « Inspiration et Vision ». Les femmes entrepreneures qui ont réussi, ont échangé sur les aspects utiles de leur parcours entrepreneurial, y compris des conseils pratiques.

La deuxième partie de l'atelier s'est focalisée sur la présentation concrète du déroulé précis dudit Programme dont l'objectif est d'apporter un soutien à l'entreprenariat féminin et de fournir des mécanismes d'appui et de mobilisation de ressources auprès des banques locales et d'autres partenaires financiers.

« Le Forum "Génération Égalité" qui s'est tenu cette année, a défini les technologies et l'innovation comme une priorité dans les débats mondiaux sur l'égalité des sexes. Cependant, il est important de souligner que cette égalité ne se fera pas sans l'intégration de l'approche genre dans la dynamique d'inclusion financière notamment à travers l'éducation financière des femmes et des filles » indique Gwenaëlle Simbi epse Marat- Abyla, Présidente de l'Ong Finance Solid

Pour Pepecy Ogouliguendé, Présidente de l'Ong Malachie, il est plus qu'indispensable, de contribuer à faire en sorte que la voix des femmes et des filles comptent dans tous les processus de prise de décision. Et ce, en valorisant celles qui se démarquent, en sensibilisant les filles sur leur droits et leurs obligations.

Yasmine Marat-Abyla, Présidente de l'ONG Benedicta Cantal quant à elle, estime que "Ce dialogue enrichissant nous a permis de constater que les jeunes femmes gabonaises prennent et lancent de plus en plus d'initiatives et d'activités génératrices de revenus afin de devenir véritablement indépendantes. A cet effet, il est de notre devoir de les soutenir et de les encourager de manières multiformes. Nous retenons de cette rencontre l'importance de la foi en Dieu car sans LUI, rien n'est possible, l'audace, la résilience, la détermination »

Et Dorianna Diouf-Koumba, Participante de conclure que « L'audace d'espérer et la force d'y croire doivent nous porter de bout en bout »

L'éducation financière est l'une des solutions proposées à travers des séminaires de formations par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla, Présidente l'Ong FinanceSolid. Pour rappel, elle est Coach en finance. Elle est détentrice d'un MBA en Audit,Management du Risk et des Assurances, ainsi qu'un Master 2 en Finances et Gestion de patrimoine. La Présidente de l'Ong FinanceSolid est une Risk Analyst pour une banque de financement à Paris depuis plusieurs années.