Gabon: LAMBARÉNÉ - Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Le Ministère de la Santé, en Partenariat avec l'OMS et l'UNICEF, procède depuis quelques jours à la vaccination des enfants de 0 à 2 ans et les femmes enceintes contre les maladies évitables par la vaccination sur toute l'étendue du territoire national. À Lambaréné, le Représentant Résident de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Dr MONZON MAGARAN BAGAYOKO, accompagné du Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué et des responsables locaux de la Santé ont procédé, ce lundi 25 octobre 2021, au lancement de cette campagne vaccinale dans la commune de Lambaréné.

Après Port-Gentil, les activités intensifiées de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite ont été lancées à Lambaréné par le Représentant Résident de l'Organisation Mondiale de la Santé, Dr Monzon Magaran Bagayoko, sous la présence du Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Babé Mbangalivoua, et avec l'assistance du Directeur Régional de la Santé, Dr Julien Meyong Békalé. Le lancement de cette campagne vaccinale contre la poliomyélite s'est tenu dans plusieurs sites de la commune de Lambaréné, retenus pour accueillir les populations cibles, que sont les enfants de zéro(0) à deux(2) ans et les femmes enceintes.

Faisant état de l'impact "sérieux" causé par la pandémie à coronavirus sur les prestations de services sanitaires, le Représentant Résident de l'Organisation Mondiale de la Santé, développe la stratégie mise en place pour éradiquer ce fléau : « Les services essentiels de santé, tels que la vaccination, la lutte contre le paludisme, la lutte contre la tuberculose et les autres maladies, surtout les maladies de la survie de l'enfant, ont pris un coup. C'est pourquoi les partenaires et les autorités sanitaires se sont donnés la main pour pouvoir créer ce qu'on appelle les conditions de continuité des services. Cette campagne rentre donc dans ce cadre. Celà va cibler les enfants pour pouvoir augmenter la couverture vaccinale et aussi protéger la vie de ces derniers contre les maladies qui sont les causes de mortalité et de morbidité fréquentes chez les enfants », laisse savoir le Dr Monzon Magaran Bagayoko.

Dans la commune de Lambaréné, pour la région sanitaire centre, c'est quatre(4) sites de vaccination qui ont été mis en place et à disposition des populations cibles. Notamment à l'hôpital général de Lambaréné, au dispensaire d'Isaac, et chez les chefs de quartiers Petit-Paris II et III. Selon le Directeur Régional de la Santé, le Dr Julien Meyong Békalé, huit(8) équipes ont été déployées dans différentes régions du Département de l'Ogooué et des Lacs. Dont certaines sont réparties dans les axes fluviales (lacs du Nord et du Sud), et d'autres dans les axes terrestres (Lambaréné - Fougamou, Lambaréné - Makouké - Bifoun).

C'est une occasion pour le Dr Julien Meyong d'exprimer l'importance de cette campagne vaccinale, tout en invitant les personnes cibles à recevoir leur dose de prévention. « Le tétanos a fait beaucoup de victimes dans le monde, particulièrement en Afrique. C'est la même chose pour les autres maladies comme la rougeole, la fièvre jaune qui sont des maladies toujours existentes, d'où l'importance pour les femmes enceintes et les mamans des enfants de zéro à deux ans de venir prendre leur dose et celle de leurs enfants ».

Le Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, pour sa part, a rappelé que la vaccination reste et demeure le seul moyen de protéger les enfants contre la maladie. Il a ainsi exhorté les populations migovéennes à réserver un bon accueil aux équipes de vaccination et à faire vacciner leurs enfants.

Rappelons à toute fin utile que cette campagne nationale de vaccination se déroule sur trois(3) phases et s'étend sur la période globale du 22 octobre au 18 décembre 2021 dans toute l'étendue du territoire national. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du programme « Gabon Égalité », où elle va permettre d'immuniser un maximum d'enfants de moins de cinq ans dans les différentes régions du pays.