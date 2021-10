Gabon: Les manœuvres de Franck Nguéma pour détourner l'argent de l'ONDSC

L'affaire a été rendue public le 23 octobre dernier par notre confrère Gabonallsport.com. Dans sa publication, le quotidien d'information sportive nous apprend que le 12 octobre 2021, Franck Nguéma le ministre des Sports « a signé un étrange arrêté faisant de sa DCAF, Noeline Tsiri, l'ordonnateur délégué du budget de l'ONDSC, en violation flagrante des règles statutaires en la matière, notamment du décret du 22 mai 2012 du Chef de l'État »._

Que se passe-t-il à nouveau au ministère des Sports ? Selon les informations rapportées par notre confrère Gabonallsport.com, Franck Nguéma, le ministre de tutelle, « vient de retirer, de façon grossièrement voilée, Joannick Ngomo Obiang, le Directeur général de l'Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC), de ses fonctions d'ordonnateur de crédit de cette entité publique, au bénéfice de sa Directrice Centrale des Affaires Financières (DCAF), Noéline Tsiri. »

En effet, depuis le 12 octobre dernier, Franck Nguéma a signé un arrêté portant désignation des membres de la chaîne managériale des missions Sports et Loisirs, Jeunesse et Vie association, « arrêté qui fait de sa DCAF l'ordonnateur délégué du budget de l'ONDSC », en violation flagrante, ou mieux, foulant aux pieds le décret portant création et organisation des fonctions de responsable de programme, de responsable de budget opérationnel de programme et de responsable d'unité opérationnelle, datant du 22 mai 2012 et signé du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Entendu que les opérations d'exécution du budget de l'État incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs budgétaires et aux comptables publics, la DCAF du ministère ne peut nullement être désignée ordonnateur délégué du budget de l'ONDSC.

En effet, conformément à la loi 020/2014 relative aux lois de finances et à l'exécution des budgets, « il est formellement interdit aux comptables publics d'être des ordonnateurs de crédits » . Partant de là, « la DCAF du ministère des Sports ne peut nullement être ordonnateur délégué du budget de l'Office ».

De cette analyse, notre confrère conclut en indiquant qu'on peut donc « aisément se poser la question de savoir ce qui a bien pu motiver le patron des Sports à donner ces nouveaux galons à sa chère DCAF, au détriment de DG de l'Office, à qui la loi confère spécifiquement ces attributions ».

Et ce dernier d'esquisser quelques pistes en se demandant si « le dynamisme et la détermination du DG de l'ONDSC et son équipe à matérialiser la vision du Chef de l'État en matière de Sport, notamment à travers des réalisations concrètes et palpables sur le terrain, feraient-ils peur au ministre des Sports, au point de le pousser à fouler au pied la loi, et bloquer, et le dynamisme de son jeune collaborateur, et la matérialisation de la vision du Président Ali Bongo Ondimba ? Quelles réelles intentions cache Franck Nguéma et sa DCAF en faisant main basse sur ces fonds publics dédiés au développement du Sport à travers l'Office, une jeune entité d'à peine deux ans d'existence et dont les réalisations sont visibles par tous ? »

Autant de questions, selon Gabonallspot.com, et bien d'autres encore, dont on attend des réponses du « fidèle » soldat de la politique du Chef de l'Etat.

Affaire à suivre !