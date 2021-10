Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Le judo s'installe officiellement dans la Sangha, la Cuvette et la Cuvette-Ouest

Le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), Me Francis Ata, a conduit une délégation fédérale dans les départements de la Sangha, la Cuvette et la Cuvette-Ouest, du 23 au 25 octobre, afin de mettre en place les ligues et relancer la dynamique de développement du judo dans ces départements.

Les pratiquants de judo dans les trois départements ont désormais instauré des bases administratives et techniques pour mettre en valeur leur art, au terme de plusieurs années de pratique non réglémentaire. Ils ont, en effet, mis en place le 23 octobre, à Ouesso, la ligue départementale de la Sangha, et le lendemain, à Owando, celle de la Cuvette pour terminer, le 25 octobre à Ewo, par celle de la Cuvette-Ouest.

Très motivés, les judokas qui évoluaient de façon désorganisée se sont engagés à tout mettre en place pour non seulement rattraper le retard mais aussi exécuter la vision de la fédération et espérer glaner des médailles lors des grandes compétitions.

A Ouesso, la délégation de la Fécoju-Da a commencé par rendre visite au secrétaire général du Conseil municipal, Aimé Momba. Par la suite, s'est tenue l'assemblée générale constitutive de la ligue départementale qui a consacré Grâce Dieudonné Mengobi comme président de la ligue, en présence du directeur départemental des Sports, Grégoire Nganga.

Grâce Dieudonné Mengobi, au nom des autres membres du bureau exécutif départemental, a indiqué que les judokas doivent s'unir pour réussir les projets de la ligue et former une équipe départementale forte et concurrente.

A Owando où s'est tenue l'assemble générale pour le compte de la Cuvette, l'opération était identique puisque Richy Abraham Mbassi Ockogna a été consacré comme le tout premier président de la ligue. Il conduira désormais aux destinées de ce sport qui a connu plusieurs années d'hibernation. « Je suis très conscient de cette nouvelle charge, mais ensemble nous ferons des exploits. La Cuvette est le grenier du judo congolais, nous avons l'obligation de faire renaître le judo. La Cuvette est vaste, travaillons ensemble pour faire des exploits. Notre histoire commence aujourd'hui car nous n'étions pas organisés », a signifié le nouveau président.

Les judokas de la Cuvette-Ouest jettent leur dévolu sur Gaston Abeleboumi

Contrairement aux deux départements précédents, la ligue de la Civette-Ouest existe depuis plus de deux décennies mais le bureau départemental n'était jamais au complet. L'élection du bureau exécutif de la Fédération a ainsi permis aux pratiquants de cet art martial de renouveler leur instance départementale suprême. Ils ont, en effet, choisi de faire confiance, à nouveau, à Gaston Abeleboumi et à d'autres outillés du judo. Le chef d'état-major de la zone militaire de la Cuvette-Ouest, le colonel Osseré, occupe le poste de président d'honneur de ce bureau départemental.

Les trois ligues ont respectivement tenu leur conseil départemental inaugural. Une manière de relancer les activités pour le compte de leur mandat de deux ans. Cela marque aussi la volonté du bureau exécutif fédéral qui souhaite vraiment développer le judo en l'installant dans tous les départements du Congo.

En bon père de famille, Me Francis Ata a demandé aux nouveaux responsables du judo dans ces départements de se mettre d'ores et déjà au travail. Il a saisi l'opportunité pour demander aux judokas de se faire vacciner contre la pandémie à coronavirus. « La volonté qui nous incarne est de mettre en place les différentes ligues pour relancer le judo. Vous ne devrez pas demeurer à l'écart des activités de la Fédération. Cela s'inscrit dans notre programme de développement sportif. Plusieurs compétitions nationales se profilent ; alors préparez-vous déjà en conséquence. Rappelez-vous que la vaccination contre le coronavirus est impérieuse », a-t-il indiqué.

Notons que cette campagne de renouvellement des ligues a commencé le 17 septembre avec Brazzaville et Pointe-Noire avant d'entamer la partie septentrionale. Les ligues de cette partie recevront la délégation de la Fédération dans les prochains jours.