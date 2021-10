Cote d'Ivoire: Koumassi/Excellence - Cissé Bacongo récompense les meilleurs bacheliers

Cent vingt-et-un (121) élèves de la commune de Koumassi ont été célébrés au cours d'une cérémonie de récompense du mérite et de la performance organisée, le 19 octobre 2021, dans ladite commune.

C'est une initiative du député-maire de la commune, Cissé Ibrahim Bacongo. Parmi eux, 106 élèves ayant obtenu la mention "Assez-bien" au Bac ont reçu chacun un diplôme, un abonnement d'un an à la carte de bus et une tablette. Les 15 premiers élèves qui ont eu la mention "Bien" dont le premier a obtenu 308 points au Bac ont chacun reçu un diplôme, un abonnement d'un an à la carte de bus et un ordinateur portable.

« Nous sommes tous réunis ici à l'initiative du maire Cissé Bacongo qui a bien voulu récompenser les meilleurs bacheliers de Koumassi édition 2021 », a indiqué Balley Narcisse, 1er adjoint au maire, représentant le député-maire Cissé Bacongo, parrain de la cérémonie. Avant d'ajouter que le maire de Koumassi a compris que les parents ont l'obligation de moyens par rapport à leurs enfants.

« C'est pourquoi très tôt, il a décidé de créer un environnement favorable à l'épanouissement intellectuel. Il a réhabilité et construit des écoles, assaini l'environnement scolaire, etc. », a-t-il souligné.

Aussi a-t-il invité les lauréats à cultiver des valeurs de l'excellence chères au maire Cissé Bacongo qui, en trois ans, a changé le visage de Koumassi. « Ne prenez pas des raccourcis, ne voyons pas l'argent au bout de tout ce que nous faisons, cultiver l'honnêteté intellectuelle, ayez une bonne moralité. C'est ce qu'il vous faut pour réussir votre vie », a-t-il conseillé.

Au nom des Lauréats, Kouamé Ange Marcelle a exprimé sa reconnaissance à la mairie et à son premier responsable Cissé Bacongo. « Vous êtes en train de nous aider à écrire notre histoire. A travers ces dons, vous donnez un sens à nos efforts. Nous avons de façon spécifique fait une chose mais lorsque la communauté nous rend hommage c'est encore meilleur. Cela nous invite à plus de sérieux et de responsabilité. Nous savons que nous ne sommes plus seuls. C'est ensemble que nous allons relever les défis à venir », a-t-elle soutenu.

Une correspondance particulière