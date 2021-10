Gabon: Football - David Sambissa brille avec son club de SC Cambuur

Auteur d'un gros match avec son club de SC Cambuur (Pays-Bas), David-Patrick Sambissa a claqué un doublé (23e et 50e minutes), en championnat face à au Feyenoord qui l'a finalement remporté sur le sur le score de trois buts à deux.

David-Patrick Sambissa et son club de SC Cambuur peuvent nourrir de gros regrets à l'issue de la 10e journée du championnat national des Pays-Bas (Eredivisie) disputée ce dimanche 24 octobre 2021.

En recevant la formation de Feyenoord actuelle 4e du championnat national (19 points), SC Cambuur avait bien débuté le match avec le but du néo-international gabonais inscrit à la 23e minute. Mais la joie des jaune et bleu sera d'une courte durée par la faute de B. Linssen qui remettra les deux équipes égalité 2 minutes plus tard (1-1, 25e).

Avant que l'arbitre du match ne renvoie les deux 22 acteurs dans les vestiaires, Feyenoord double la mise à la 45e par l'entremise de F. Aursens (1-2, 45e). Un scénario que les hommes de Henk de Jong ne n'imaginaient pas. Mais il fallait vite réagir à la reprise pour ne pas plonger dans la doute dans un stade Cambuur en furie.

Cinq minutes après la reprise, le Gabonais David Sambissa relance la partie à la 50e minute et s'offre par la même occasion son premier doublé de la saison.

L'équipe de Feyenoord qui fait partie des cadors du championnat aura finalement le dernier de ce match. Puisque T. Malecia donnera la victoire aux siens grâce un but inscrit à la 58e minute. Malgré les efforts, David-Patrick Sambissa n'ont jamais retrouvé le chemin des buts pour au moins, arracher un match nul.

SC Cambuur Leeuwarden qui est dans la deuxième partie du championnat reste, à la 12e place avec 12 unités en 10 matches disputés. Dimanche 31 octobre les jaune et rouge qui, se déplaceront sur la pelouse du RKC Waalwijk 13e au classement devront réagir au risque de plus s'enfoncer dans les méandres du championnat. On espère que David Sambissa s'illustrera une fois de plus.