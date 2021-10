Sénégal: Zoumba présente "Les silences du miroir", jeudi en Allemagne

Saint-Louis — L'artiste saint-louisien Pape Samba Sow "Zoumba" et son groupe séjournent en Allemagne, où ils doivent présenter jeudi un spectacle dénommé "Les silences du miroir", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un projet conçu par les universités de Fribourg (Allemagne) et de Zurich (Suisse), en partenariat avec le Centre africain d'études transrégionales.

"Dans cette pièce poétique sur les héros de l'Afrique noire, le conteur international propose un nouveau dialogue global en un long conte interprété où toute l'histoire se déroule dans un royaume imaginaire appelé Ndar-sur-Fleuve-et-Mer", explique le communiqué.

Zoumba y interroge sans tabou l'histoire et le présent, l'assimilation et l'activisme, l'éducation et la religion.

Tour à tour, il joue les personnages de Ndiadiane Ndiaye (roi du Djolof considéré comme l'ancêtre des wolofs), Djibril Tamsir Niane (historien et écrivain guinéen), Birago Diop (écrivain et poète sénégalais), Aimé Césaire (écrivain et homme politique français), etc.

Pape Samba Sow "Zoumba", également écrivain, animera aussi une conférence sur le thème "Arts et sciences : quels nouveaux formats ?".

Il prendre ensuite la direction de Zurich (Suisse) pour entretenir la dynamique du partenariat avec le Centre ACT, et participer à une conférence de l'écrivain, économiste, universitaire et musicien sénégalais Felwine Sarr.