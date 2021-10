Madagascar: Football / Doritos la relève - Va pour les phases de groupes

Le vrai tournoi Doritos va commencer à Vontovorona.

Les équipes qualifiées pour les phases de groupes du tournoi Doritos sont désormais connues. 45 joueurs passeront à des tests de présélection pour former les deux équipes : « Sélection A » et « Sélection B ».

Après les trois tours préliminaires pendant presque huit mois, les choses sérieuses vont commencer au stade CNaPS Vontovorona pour les phases de groupes du tournoi Doritos la Relève. Cette première étape a permis aux techniciens du tournoi dirigés par le coach Nicolas Dupuis de sortir les 22 meilleures équipes parmi les 176 inscrites dans la course. Elles s'affronteront de nouveau à partir du 1er novembre. Pourtant, il manque encore deux équipes. Comme prévu, les meilleurs joueurs tout au long des phases préliminaires formeront les « Sélection A » et « Sélection B ». 45 joueurs issus de différents clubs et écoles de football passeront à des tests de présélection cet après-midi sur le terrain annexe du stade Barea Mahamasina. En parlant des équipes qualifiées, elles se répartissent en huit groupes de trois.

Les grandes équipes sont exactes au rendez-vous comme le Jet Mada, l'Ajesaia Mahitsy, l'Elgeco ou encore le Net Foot. Malgré ses belles performances, l'équipe de 67 City a été éliminée, elle présente pourtant le plus grand nombre de joueurs sur la liste des pré-présélections. Idem pour le FC Talent qui y alignera, ce jour, sept joueurs. La commune Sabotsy Namehana aura deux équipes, en l'occurrence AS Sabnam et UFA Sabnam. Lors de la dernière journée des éliminatoires de ce samedi, deux autres équipes de l'Ajesaia à savoir Ajesaia Itaosy et Ajesaia Ivato ont été éliminées respectivement par l'Espoir Mada sur le score de 2 à 1 et Shalk It par 4 à 2. La formation de Jaguar a écarté 67 City. Les gars de Kinga Sport, eux-aussi, ont arraché leur ticket en s'imposant sur Pointe Corne par 3 à 0.

Les équipes qualifiées et les groupes :

Groupe A

AS Sabnam

Petit Barça

Elgeco

Groupe B

Olympique de Mahitsy

JSEM

H Plus

Groupe C

Etoile Filante

Jet Mada

Ajesaia Mahitsy

Groupe D

Net Foot

Espoir Mada

Shalk

Groupe E

GFFA

Besarety Fc

EFCA

Groupe F

Sélection À

FC Andrady

NFM

Groupe G:

Selection B

UFA Sabnam

Jaguar

Groupe H

Kinga Sport

Espoir Androndra

Strongest