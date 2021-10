Congo-Kinshasa: Grand écran - Avant-première de « L'empire du silence, les crimes impunis du Congo » ce mardi

Le nouveau documentaire du réalisateur belge, Thierry Michel, dont la sortie en salle est prévue pour février 2022 en Belgique et France, est à l'affiche au Festival des Libertés à Bruxelles, ce 26 octobre à 19h30.

Sauf imprévu, le Prix Nobel de la Paix, en l'occurrence le Dr Denis Mukwege, devrait assister à la projection annoncée dans la grande salle du Théâtre National. L'Empire du Silence, les crimes impunis du Congo est présenté comme étant un film engagé « pour la justice et contre l'oubli ». En effet, auteur de plusieurs réalisations sur la République démocratique du Congo (RDC) dont il suit l'histoire depuis l'époque du Zaïre, partant de la Conférence nationale souveraine, voici trente ans, Thierry Michel à ce jour n'en a pas fini avec. L'affaire Chebeya, un crime d'Etat ?, sorti en 2012, deux ans après le crime crapuleux du défenseur des droits de l'homme, fait encore l'actualité tout récemment avec la réouverture du procès ce mois d'octobre 2021. Le nouveau documentaire, a fait savoir le réalisateur belge, « n'épargne aucun des acteurs du drame » qui déchire et endeuille la RDC depuis vingt-cinq ans.

Le récit que livre L'Empire du Silence, les crimes impunis du Congo revient donc sur l'horrible guerre de l'Est. Après L'homme qui répare les femmes qui a pour toile de fond l'histoire et l'engagement du Dr Denis Mukwege à travers l'hôpital de Panzi où il n'a de cesse de soigner les femmes victimes des sévices sexuels dans la contrée, il pose à nouveau son objectif sur cette tragédie de la RDC « trop absente dans les médias internationaux ». Thierry Michel s'énerve donc qu'en dépit des atrocités qui y sont subies par les populations, le conflit persistant soit aussi « largement ignorée par les médias et la communauté internationale ». Juste incompréhensible que ce soit le cas dès lors que « les victimes se comptent par centaines de milliers, voire par millions ». Le réalisateur belge a jugé bon, dit-il, de « refaire le fil de l'histoire » quitte à mettre à découvert les revers de cette triste tragédie, savoir déjà que « les auteurs de ces crimes sont innombrables ».

Une tournée en RDC

En effet, c'est un secret de polichinelle que le drame de la RDC se trame entre « les mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des pays voisins ».même si le mutisme demeure complet. L'omerta est installée alors que « tous semblent pris dans un vertige de tueries, pour le pouvoir, pour l'argent, pour s'accaparer les richesses du Congo en toute impunité, dans l'indifférence générale ». L'on comprend que L'Empire du Silence soit « sans concessions ». Le documentaire donc, comme on l'apprend dénonce les crimes impunis de la RDC et ne ménage personne, « ni les dirigeants congolais, ni les pays voisins, ni les institutions internationales ». Ce, en prenant comme référence cette source précieuse qu'est le rapport Mapping de l'ONU. Très médiatisé ces derniers mois, plusieurs associations font maintenant un large écho de ce document des Nations unis exhumé depuis quelque temps. Diverses manifestations, rencontres nationales et même internationales, tout comme le film s'appuient sur cet implacable texte aussi important qu'incontournable retraçant les violences perpétrées au Congo entre 1993 et 2003.

Par ailleurs, Thierry Michel a fait savoir au Courrier de Kinshasa qu'il envisage de venir personnellement en RDC au mois de novembre. Ce, en prévision de la tournée congolaise du film prévue l'an prochain qu'il a en vue de préparer sur place. Il la fera certainement après sa sortie mondiale qui sera réalisée à partir de la Belgique et de la France. Cette initiative est d'autant plus compréhensible que L'Empire du Silence est présenté comme étant un « récit épique, traverse l'immense Congo, depuis les montagnes et les forêts du Kivu jusqu'aux rives du fleuve dans la province de l'Équateur ». Cette tournée